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Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после новости о разводе (фото)

12 ноября, 16:54

Первая леди США подобрала стильный наряд

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп впервые после оглашения результатов выборов в Штатах появились на публике. Пара посетила мероприятие, которое было посвящено Дню ветеранов в США.

Официальное черно-белое фото появилось на странице Мелании в Twitter. День был дождливый, поэтому Мелания, надев стильное твидовое пальто и черные лодочки на каблуке, спряталась под зонтом, держа под руку отнюдь не своего супруга, а военного! Этот момент привлек внимание многих пользователей Сети, ведь обычно Мелания либо держит за руку Дональда, либо же просто идет рядом. Комментаторы уже вспомнили тот факт, что недавно ходили слухи о желании Мелании подать на развод!

Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Фото: twitter.com/flotus

Президент и первая леди приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии. К паре присоединились вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен, секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки и дочь Трампа Иванка.

Скриншот: Instagram

Напомним, бывшая модель и экс-супруга Трампа Ивана Трамп рассказала, что она думает по поводу проигрыша Дональда на президентских выборах.

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