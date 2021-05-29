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Почему Круэлла де Виль ненавидит далматинцев? Новый фильм наконец-то раскрыл эту тайну

Сегодня, 06:55

Оказывается, не все так просто. Будете идти в кинотеатр, возьмите с собой носовой платок! Там есть над чем посмеяться и поплакать

С 27 мая в украинских кинотеатрах показывают фильм "Круэлла"
С 27 мая в украинских кинотеатрах показывают фильм "Круэлла"
Фото: Сегодня

С 27 мая в украинских кинотеатрах показывают криминальную комедию "Круэлла" от Disney.

Именно в этом фильме мы наконец-то узнаем, что стало причиной личной драмы Круэллы (она же Стервелла) де Виль из мятежных хитов нашего далекого детства "101 далматинец" и "102 далматинца".

Оказывается, там не все так просто. Будете идти в кинотеатр, возьмите с собой носовой платок! Там есть над чем посмеяться и поплакать.

Фото: Disney

Итак, несколько слов о сюжете: эксцентричная девочка по имени Эстелла живет с меланхолической матерью и мечтает стать лучшим в мире модельером. Из-за своего несносного характера (все-таки творческий человек) она регулярно попадает в переделки. Общество ненавидит ее, а она отвечает ему взаимностью.

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И все бы ничего, но наступает тот трагический по своей сути день, когда Эстеллу выгоняют из школы. Это начало конца.

Мать собирает вещи и увозит свою дочурку в Лондон. Мол, в большом городе есть хоть какой-то шанс пробиться подающему надежды таланту. Если бы она только знала, что будет дальше…

Фото: Disney

Коротко рассказываем о главных впечатлениях после просмотра фильма.

Плюсы:

  • Шикарные костюмы. У Дженни Беван, которая создала всю эту красоту, уже есть два "Оскара" за костюмы в "Безумном Максе: Дорога ярости" и "Комнате с видом". Честное слово, есть за что дать третий! Кроме этого, она показала высший класс в фильмах "Король говорит", "Разум и чувства" и "Шерлок Холмс".
Фото: Disney
  • Сумасшедшие глаза Эстеллы-Круэллы-Стервеллы (Эммы Стоун – "Ла-Ла Ленд") и харизма законодательницы мод Баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон – "Разум и чувства", "Усадьба Хауардс-Энд"). Одно наслаждение наблюдать за игрой этих двух потрясающих актрис.
Фото: Disney
  • Динамичность сюжета. История раскрывается быстро и логично, нет затянутых сцен.
  • Отличная музыка (чего только стоит Feeling Good – Nina Simone)
  • Юмор местами хорош. Нужно отметить фактурного Пола Уолтера Хаузера ("Тоня против всех"), который сыграл роль вора – стереотипного "пухляша" – туповатого и ненасытного. Вместе со своим крошечным одноглазым псом они вывели эту киноленту на качественно новый уровень.

Минусы:

  • Фильм напоминает классический завтрак холостяка: смешали все, что было в холодильнике, но все равно получился омлет. Бросается в глаза эксплуатация стилистики Веса Андерсона и Жана-Пьера Жене, а также идей "Месть от кутюр" Джослин Мурхаус и "Дьявол носит Prada" Дэвида Френкеля.
  • Очень примитивные сюжетные повороты. Причину личной драмы главной героини – Эстеллы – нужно было закопать глубже.

Вывод: фильм очень понравится людям, которые считают себя непризнанными гениями в обществе моральных уродов, завистников, воров и лжецов.

Оценка: 7/10.

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Источник: Сегодня
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