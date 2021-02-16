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Почему Киркоров все еще "народный артист Украины": министр культуры Ткаченко удивил ответом

Сегодня, 14:49

По словам Александра Ткаченко, "мы ступаем на тонкий лед", если хотим лишить артиста звания

Российский артист Филипп Киркоров, в компании которого ранее повеселилась MARUV, может лишиться звания народного артиста Украины. Но лишь теоретически. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в новом интервью BBC News и объяснил, почему это сложно сделать.

Российский певец Филипп Киркоров с 2008 года обладает почетным званием народного артиста Украины. При этом он поддерживает политику президента РФ Владимира Путина против Украины. Например, недавно артисту запретили въезд в Литву за то, что он посещал оккупированный Крым.

Филипп Киркоров, Александр Ткаченко
Филипп Киркоров, Александр Ткаченко
Фото: instagram.com/fkirkorov, facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

По словам Александра Ткаченко, звание Филипп Киркоров получил за свои заслуги, когда возил Ани Лорак на "Евровидение".

"И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак – какая-то заслуженная артистка. Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого – нет.", – рассказал Александр Ткаченко.

Затем, после вопроса о том, чтобы лишить такого звания всех, кто отличился заявлениями против Украины, Александр Ткаченко тяжело вздохнул.

"Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совершенно разные вещи", – объяснил он.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд.

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Источник: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
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