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Почему дочь Елизаветы II не любила принцессу Диану

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 07:46
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Принцесса Анна никогда не ладила с супругой старшего брата – принцессой Дианой. Дочери Елизаветы II не нравилось, что Леди Ди не всегда придерживалась правил королевской семьи
Принцессе Диане не удалось наладить отношения с принцессой Анной
Принцессе Диане не удалось наладить отношения с принцессой Анной / Фото: Getty Images

Не все члены королевской семьи любили принцессу Диану. Особенно дочь Елизаветы II принцесса Анна находилась в весьма прохладных отношениях с Леди Ди. Как рассказал королевский писатель Ричард Кея, дочери королевы не нравилась публичная деятельность Дианы, а точнее ее образ "народной принцессы". Об этом пишет Express.

"Ей не нравилось, как она выполняла свой долг, и то, как она использовала СМИ для продвижения собственного бренда. У Анны в то время был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Из-за этого у дочери королевы возникла сильная неприязнь к леди Ди", – рассказал королевский писатель.

Принцесса Анна не любила принцессу Диану
Принцесса Анна не любила принцессу Диану / Фото: Getty Images

Не сложились отношения у принцессы Анны и с Меган Маркл – она не одобряла избранницу принца Гарри. Дочь королевы пыталась племянника отговорить от женитьбы на актрисе. Принцесса Анна боялась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии. Также в СМИ появилась информация, что именно дочь Елизаветы II супруга принца Гарри считает расистом в королевской семье.

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Ранее в СМИ ходили слухи, что принцесса Анна может дать откровенное интервью.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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