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Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Сегодня, 11:22

В Сети заподозрили, что во время шоу фронтмен Måneskin нюхал кокакин. Дамиано Давид прокомментировал ситуацию

Фото: eurovision.tv, скриншот

Фронтмена итальянской рок- группы Måneskin Дамиано Давида, которая в этом году победила на "Евровидение-2021", заподозрили в употребление наркотиков прямо во время шоу. Зрители заметили, как рок-музыкант наклонился над столом и будто бы что-то нюхал. В Сети предположили, что это был кокаин. Дамиано на пресс-конференции прокомментировал слухи.

Солиста Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу
Солиста Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу
Фото: скриншот

Фронтмена Måneskin объяснил, что гитарист группы разбил стакан и он наклонил голову, чтобы посмотреть, что произошло.

"Томас, это был Томас. Он разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", – сказал Дамиано.

@kavalishyn

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– user635897810917

Ранее мы рассказывали, что известно о фронтмене Måneskin

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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