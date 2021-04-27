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3 причины, почему мультфильм Душа должен увидеть каждый взрослый

Сегодня, 18:42

Мультфильм "Душа" от студии Pixar стал лучшим анимационным фильмом года на "Оскаре". Рассказываем, почему фильм стоит посмотреть не только детям, но и их родителям

Мультфильм "Душа" от студии Pixar получил две кинопремии "Оскар-2021" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму". На большие экраны в Украине лента вышла еще в декабре прошлого года, и, стоит отметить, что в кинозалах было немало взрослых, которые после просмотра были растроганы даже больше, чем дети. Это неудивительно, потому что киностудии снимают много анимационных фильмов, предназначенных не только для юных зрителей. Но "Душа" – не иначе как шедевр, который должен увидеть каждый взрослый. Сейчас расскажем почему.

Кадр из мультфильма "Душа"
Кадр из мультфильма "Душа"
Фото: themoviedb.org

1. Режиссер "Души" ранее снял "Корпорацию монстров" и "Вверх"

Режиссер Пит Доктер фактически стоит у самих истоков студии Pixar, на счету которой более 20 премий "Оскар". Пит был сценаристом популярных мультфильмов "История игрушек", выступил режиссером "Корпорации монстров", трогательного мультфильма "Вверх" и "Головоломки", за которую тоже получил "Оскар". Такая внушительная фильмография режиссера, который умеет создавать одновременно смешные и трогательные истории, уже повод посмотреть его новый мультфильм.

2. Главный герой – не ребенок или подросток, а мужчина с пузиком и сединой

Если в большинстве мультфильмов мы привыкли видеть молодых главных героев, но в этом мультфильме такая традиция как раз нарушена. Главный герой Джо Гарднер – уже не молодой, но еще не старик. Он обычный учитель музыки, у которого есть даже немного седины на висках и заметен пузик. Можно сказать, что он проходит через кризис среднего возраста, но в то же время совершенно не отчаивается и верит в свое истинное призвание – он мечтает выступать в джазовом ансамбле. В то же время его персонаж поймут даже дети, только по-своему.

3. Мультфильм о проблемах, которые знакомы каждому взрослому

По сюжету, учитель музыки Джо Гарднер мечтает о карьере джазового музыканта. Однажды, получив шанс выступить в джаз-бенде известной вокалистки, по дороге в клуб Джо падает в канализационный люк и умирает. Его душа попадает на эскалатор, который движется в мир После (иными словами – загробный мир). Но Джо не хочет умирать и сбегает от туда, в итоге оказавшись в мире До, где обитают новые души.

Каждой из них нужно понять, чем она хочет заниматься в жизни и какая у нее "искра" – только так они могут отправиться на Землю. И в этом мире Джо встречает свою противоположность – персонажа по имени Душа 22, которая наоборот не хочет рождаться и находится здесь уже много веков. Джо становится наставником циничной Души 22 и теперь должен помочь ей найти ту самую "искру".

Мультфильм "Душа" – это не обычная история о стремлении и воплощении мечты. С развитием сюжета главный герой начинает наоборот задумываться о том, правильный ли он сделал выбор, а также о том, что будет дальше, когда он достигнет чего хотел. Иными словами, это не классическая диснеевская сказка о том, как все будет прекрасно, когда мечты будут достигнуты. Мультфильм скорее о том, что на первом месте в жизни должны быть простые радости – то есть сама жизнь.

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