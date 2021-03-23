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Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин просит о помощи: "Мама в тяжелом состоянии"

Сегодня, 12:31

Мама артиста заболела COVID-19 и подключена к аппарату ИВЛ

Победитель второго сезона шоу "Голос країни. Діти" и 10 сезона "Голосу країни" Роман Сасанчин обратился ко всем с просьбой о помощи – его мать, Евдокия Петровна, находится в тяжелом состоянии.

Женщина заболела COVID-19, начались осложнения. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Моя мама, Сасанчин Евдокия Петровна, в тяжелом состоянии, под дыхательными аппаратами! Лечение очень дорогое!" – написал Роман в Instagram, где также указал банковские реквизиты для финансовой помощи.

Роман Сасанчин с мамой
Роман Сасанчин с мамой
Фото: instagram.com/sasanchyn_official

По словам Романа, его мама заразилась коронавирусом две недели назад. Сначала ее состояние не было критическим, болезнь протекала без осложнений. Однако позже женщине стало хуже.

"Очень на вас надеюсь и прошу о помощи", – говорит Роман.

(@sasanchyn_official)

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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