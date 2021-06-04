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Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал даст концерт в Киеве: известна дата

Сегодня, 20:10

Португальский исполнитель собирается презентовать новый альбом в Украине

Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Победитель конкурса "Евровидение-2017", португальский певец Сальвадор Собрал в сопровождении португальских джазовых музыкантов выступит с концертом в Киеве.

Он очаровал весь мир своим искренним пением на сцене "Евровидения". Миллионы зрителей по всему миру влюбились в его музыку и пронзительную историю жизни. За свое выступление на песенном конкурсе Сальвадор собрал рекордную для шоу количество баллов и одержал победу для Португалии.

Сальвадор Собрал приезжает в Киев
Сальвадор Собрал приезжает в Киев
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

У зрителей будет возможность услышать вживую победную Amar Pelos Dois и композиции из нового альбома. Концерт состоится 17 июня в 19:00 на террасе "Все Свої".

Что известно о Сальвадоре Собрале?

Салвадор Собрал родился в Лиссабоне, но детство провел в США и в Испании, в Барселоне. Артист происходит из португальского дворянского рода и по отцовской линии является потомком первого графа Собрал, занимавшего непродолжительное время должность министра иностранных дел Португалии. В возрасте 10 лет будущий победитель "Евровидения-2017" принял участие в телепередаче Bravo Bravíssimo.

В 2009 году Собрал стал участником третьего сезона португальской версии британского шоу талантов Pop Idol, где в итоге занял седьмое место. У Сальвадора есть сестра Луиза, которая в первом сезоне шоу вошла в тройку финалистов.

Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Сальвадор изучал психологию в Лиссабонском высшем институте прикладной психологии. Во время обучения переехал в Испанию, на Мальорку, где он пел в барах. Покинув университет, поступил в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне.

В 2016 году певец выпустил первый альбом Excuse me. В 2017 году, после годового перерыва, Португалия приняла решение возобновить участие в песенном конкурсе "Евровидение", а Собрал стал участником португальского национального отбора на конкурс Festival da Canção 2017 с песней Amar pelos dois. В итоге, артист занял первое место на конкурсе "Евровидение-2017", который проходил в Киеве.

Собрал с рождения был серьезно болен — у него был диагностирован порок сердца. 8 декабря 2017 года Сальвадору была успешно проведена операция по пересадке сердца в лиссабонском госпитале.

Смотрите выступление Сальвадора Собрала на "Евровидении-2017":

Напомним, организаторы "Евровидения-2021" показали все, что не вошло в финал.

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