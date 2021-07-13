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Победит на сцене тот, кто сумеет тронуть сердце слушателя: Ассия Ахат о суддействе в шоу "Співають всі"

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 июля, 14:25
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Певица и срипачка рассказала о концертном туре в Америке и о том, что ее музыка не имеет языкового барьера, поэтому каждый человек может ее понять и услышать.
Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі
Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известная скрипачка и певица Ассия Ахат впервые примет участие в большом талант-шоу – артистка станет членом жюри "Співають всі" на телеканале "Украина". В эксклюзивном интервью Ассия Ахат рассказала, какие таланты способны покорить ее сердце и готова ли она помочь молодым дарованиям.

Вы войдете в состав жюри шоу "Співають всі". А это не четыре, не пять — сто человек! Поясните, как будет проходить процесс оценивания выступающих?

Несмотря на то, что состав жюри действительно очень внушительный, процесс оценивая выступающих достаточно прост: если члену жюри нравится выступление участника, его исполнение, манера, поведение, он нажимает на соответствующую кнопку и встает. И чем больше членов жюри участник "поднимет" со своих мест, тем больше у него шансов на победу. В идеале участник должен поднять всех членов жюри. Представляете? Всю сотню! Я уже в предвкушении, мне кажется, мы увидим таких исполнителей, каких еще не было на украинских талант-шоу!

Склонны ли вы ставить себя на место конкурсанта? Вас когда-нибудь судили на музыкальных состязаниях?

Я с детства участвовала во всевозможных конкурсах, играя на скрипке. В младшем возрасте у меня отсутствовало чувство страха конкуренции. Позже, будучи взрослой, выступая на международных конкурсах и играя сложнейшую скрипичную музыку, в силу своего не совсем боевого характера, я сильно волновалась и переживала, понимая всю ответственность происходящего. Любые соревнования и конкурсы для меня – это всегда огромный стресс. Тем не менее, я являюсь лауреатом и дипломантом международных конкурсов во Франции и Италии, и считаю, что мне этого достаточно. Ведь мы, женщины, рождены для того, чтобы дарить любовь миру, а не бороться за какие-то титулы.

Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі
Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Соревноваться на сцене будут дети, взрослые, совсем взрослые — не кажется ли вам, что это неравное соперничество? Ведь у взрослых может быть больше опыта, чем у детей. А малыши, со своей стороны, подкупают непосредственностью...

Побеждать на сцене будет тот, кто сумеет тронуть сердце слушателя. И возраст исполнителя, как и сила его голоса, здесь не главное.

Как человек, прошедший обучение в нескольких музыкальных вузах, выскажите свое мнение: если на сцене соперничают профессиональный вокалист и самородок — есть ли у второго шансы на победу?

Конечно же, шансы есть всегда! Знаете, бывает так, что иногда исполнитель, у которого профессионально поставлен голос, который попадает во все ноты, так неискренне или с надрывом поет о любви, что ты не хочешь его слушать. И тогда побеждает исполнение, которое идет из самого сердца, от души, без крика и надрыва в голосе, без поставленного профессионального вокала.

Ставите ли себе цель найти "алмаз" и огранить его — то есть взять под крыло одаренного подопечного? А может, планируете коллаборацию с полюбившимися участниками?

В моей жизни есть опыт продюсирования – когда-то я создавала женскую группу "69". Это непростая работа, которая требует много внимания, знаний, времени и любви к артисту, часто в ущерб заботе о своем продвижении. Сейчас у меня у самой, как у музыканта, артистки, есть нереализованные желания в творчестве, эксперименты с новыми музыкальными жанрами в инструментальной музыке, концертные туры в Украине и Америке. Но я не исключаю, что в проекте может появиться участник, который очень удивит и вдохновит своим исполнением, с которым появится желание сделать какую-то коллаборацию, помочь в дальнейшем с продвижением. Но для этого должна возникнуть Любовь. В творчестве – только так.

Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі
Ассия Ахат станет членом жюри шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В 2019-2020 вы гастролировали по Америке. Поделитесь впечатлениями о публике, природе, обычаях, стране в целом...

Концертные туры в Америке — это как невероятные приключения украинских музыкантов! Мы выступали по всей Америке, и везде в красивых театрах – старинных, исторических, легендарных и очень современных. Зрителями были в основном американцы, потому что билеты на концерт продавало американское телевидение PBS, показывая сотни раз мое шоу на своих телевизионных каналах и рекламируя мой тур. Публика была очень активная и заряженная на хорошее настроение. С первых нот концерта зрители начинали подпевать и танцевать не только в креслах зрительного зала, но и с удовольствием вставали между рядами и под сценой. Они очень искренние, открытые, как дети, не жалеющие своих ладошек для громких и долгих аплодисментов.

Не показался ли вам американский слушатель слишком избалованным? Ведь в США очень развита музыкальная индустрия и шоу-бизнес — люди, наверное, "перекормлены"?

Жанр инструментальной музыки, которую я исполняю со своими музыкантами – лучшими музыкантами нашей страны, самобытен. Это веселая и зажигательная музыка, которую на сцене дополняет балет Freedom. И все это вместе не оставляет равнодушным даже искушенного американского зрителя. На наших концертах нет границы между артистами на сцене и людьми в зале. Моя музыка не имеет языкового барьера, и каждый человек в любой части мира может меня понять и услышать.

Но после любого концерта важно хорошо отдохнуть. Как звезды снимают стресс и расслабляются – смотрите видео:

Ранее стало известно, что победитель нового шоу Співають всі получит полмиллиона гривен.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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