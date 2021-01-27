Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

По "Великому Гэтсби" снимут сериал. Но вместо Ди Каприо – герои-афроамериканцы

Сегодня, 16:53

Зрители увидят историю с неожиданного ракурса

2021-й год радует новостями о новых экспериментах создателей сериалов, выбор которых в этот раз пал на знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда "Великий Гэтсби". Но новаторство заключается не в том, что книга получит еще одну жизнь на экране, а в том, что сюжет сосредоточится на темнокожих жителях Нью-Йорка 1920-х годов, а также на музыкальной субкультуре. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Правнучка самого писателя, Блейк Хазард, будет консультировать авторов сериала. Сценаристом же назначен Майкл Херст, который работал над сериалами "Викинги" и "Тюдоры".

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
Фото: Pinterest

Кроме этого, сериал обещает быть масштабным и высокобюджетным. Сюжетные линии будут поднимать проблемы расовых меньшинств, сексуальных ориентаций и многие другие наболевшие вопросы современного общества. Это и сделает историю актуальной, уверены создатели, так как сейчас Америка ищет способы перестроить себя. При этом авторы обещают, что адаптация сохранит атмосферу и настроение книги.

На самом деле адаптация книги на стадии разработки уже более трех лет, но только сейчас получила должное финансирование.

Ранее вышел трейлер сериала "Молодой Скала" о юности актера Дуэйна Джонсона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Опубликованы самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино. А вы тоже не заметили? HBO готовит сериал по "Гарри Поттеру" - СМИ Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн" и "Дамбо"
кино сериалы Великий Гэтсби
Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять