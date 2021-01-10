Платье-хромакей и самый грустный день рождения: мы собрали все мемы про Меланию Трамп
За последние несколько лет в Сети очень много шутили про наряды первой леди США
Золушка родом из Словении, которой удалось выбиться из модели в первые леди CША – именно так окрестили Маланию Трамп, когда ее муж Дональд Трамп стал хозяином Белого дома.
Совсем скоро место Трампов займет чета Байден, а мы продолжаем вспоминать самые интересные моменты пребывания Мелании на посту первой леди США.
Недавно мы обсуждали ее стиль, а сегодня предлагаем посмотреть самые яркие мемы про Меланию Трамп за последнее время.
Безусловно, одним из самых обсуждаемых нарядов стало зеленое платье, в котором Мелания появилась на публике в августе.
Зеленый – это цвет хромакея, который используют при съемке спецэффектов. Дело в том, что при обработке этот цвет легко заменить всем, чем угодно. Что и сделали пользователи Сети.
В 49-й день рождения Мелании Трамп в Twitter-аккаунте Белого дома было опубликовано поздравление с фото, на котором Мелания запечатлена одиноко сидящей на диване, в окружении фотографов.
Соцсети тут же отреагировали на такой грустный снимок и обыграли ситуацию.
Еще один наряд Мелании не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Ее костюм от Ralph Lauren хотя и выглядел на первой леди потрясающе, интернет тролли все же наделали мемов с участием супруги Трампа.
Вот, ее сравнили с героиней "Голодных игр".
А здесь Мелания чудесно вписалась в группу учащихся академия магии Шармбатон в "Гарри Поттер и Кубок огня".
На тему того, что Мелания терпеть не может своего супруга Дональда не шутил только ленивый. Сколько фотожаб собралось за многие годы, где видно, как Мелания не очень-то рада компании своего избранника.
Наши любимые мемы оставили напоследок. Выражение лица Мелании Трамп пояти всегда такое, будто она нас в чем-то подозревает, либо плохо видит. Не замечали?
Ранее мы сравнили Меланию Трамп и Джилл Байден.
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