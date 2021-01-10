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Платье-хромакей и самый грустный день рождения: мы собрали все мемы про Меланию Трамп

Сегодня, 12:02

За последние несколько лет в Сети очень много шутили про наряды первой леди США

Золушка родом из Словении, которой удалось выбиться из модели в первые леди CША – именно так окрестили Маланию Трамп, когда ее муж Дональд Трамп стал хозяином Белого дома.

Совсем скоро место Трампов займет чета Байден, а мы продолжаем вспоминать самые интересные моменты пребывания Мелании на посту первой леди США.

Недавно мы обсуждали ее стиль, а сегодня предлагаем посмотреть самые яркие мемы про Меланию Трамп за последнее время.

Зеленое платье

Безусловно, одним из самых обсуждаемых нарядов стало зеленое платье, в котором Мелания появилась на публике в августе.

Мелания трамп в платье Valentino
Мелания трамп в платье Valentino
Фото: Getty Images

Зеленый – это цвет хромакея, который используют при съемке спецэффектов. Дело в том, что при обработке этот цвет легко заменить всем, чем угодно. Что и сделали пользователи Сети.

Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter

Одинокая Мелания

Фото: Twitter @WhiteHouse

В 49-й день рождения Мелании Трамп в Twitter-аккаунте Белого дома было опубликовано поздравление с фото, на котором Мелания запечатлена одиноко сидящей на диване, в окружении фотографов.

Соцсети тут же отреагировали на такой грустный снимок и обыграли ситуацию.

Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter

Голубой костюм

Мелания Трамп в Ralph Lauren
Мелания Трамп в Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Еще один наряд Мелании не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Ее костюм от Ralph Lauren хотя и выглядел на первой леди потрясающе, интернет тролли все же наделали мемов с участием супруги Трампа.

Вот, ее сравнили с героиней "Голодных игр".

Скриншот: Twitter

А здесь Мелания чудесно вписалась в группу учащихся академия магии Шармбатон в "Гарри Поттер и Кубок огня".

Скриншот: Twitter

Отношения с Трампом

На тему того, что Мелания терпеть не может своего супруга Дональда не шутил только ленивый. Сколько фотожаб собралось за многие годы, где видно, как Мелания не очень-то рада компании своего избранника.

Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter

Подозревающая Мелания

Наши любимые мемы оставили напоследок. Выражение лица Мелании Трамп пояти всегда такое, будто она нас в чем-то подозревает, либо плохо видит. Не замечали?

Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter

Ранее мы сравнили Меланию Трамп и Джилл Байден.

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мемы Мелания Трамп
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