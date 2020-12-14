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Плагиат? Алина Гросу и Ирина Федишин разбираются, кто у кого украл песню (видео)

Сегодня, 11:45

В репертуарах артисток есть очень похожие композиции

Недавно мы рассказывали, что первую сольную песню Нади Дорофеевой сравнили с треком Алины Гросу. И снова Гросу втянута в скандал с похожими песнями. Оказалось, что давний хит Алины "Мама" сравнивают с песней Ирины Федишин "Як я тебе люблю".

Ирина Федишин и Алина Гросу
Ирина Федишин и Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu, instagram.com/irynafedyshyn

Но когда журналисты "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" открыто спросили Гросу, обвиняет ли она коллегу в плагиате, Алина высказалась весьма сдержанно.

"У наших песен один и тот же автор – Руслан Квинта. И он написал абсолютно одинаковую мелодию в припеве. Но я никого не обвиняю, всякое бывает, все-таки нот всего семь. И часто бывает, что песни чем-то похожи", – говорит Гросу.

Но есть еще один неожиданный поворот: оказывается, по словам Ирины Федишин, эту песню она с разрешения автора позаимствовала у Михаила Моды, которую он выпустил в 2008 году. После заявления Гросу Ирина решила прояснить ситуацию.

"Я звоню авторам, спрашиваю, как это так случилось. Они говорят: "Ира, эта песня была написана в 2007 году. А видеофакт того, что она уже появилась на ТВ, зарегистрирован в 2008-м. Песня Алины вышла в 2009-м. Поэтому еще надо выяснить, кто у кого сплагиатил трек", – поделилась Федишин.

Напомним, Владимира Дантеса обвинили в плагиате.

Смотрите видеосюжет о скандале с песнями Гросу и Федишин:

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