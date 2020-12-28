Писали "сдохни": Мишель Андраде пожаловалась на хейтеров
Певица призналась, как реагирует на ненавистников в Сети
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно серьезно травмировала шею, пожаловалась на хейтеров. Трудно представить, но даже у нее есть ненавистники, пишущие гадости в комментариях и личных сообщениях.
О том, что именно ей пишут в соцсетях, Андраде честно рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".
"В личных сообщениях в соцсетях мне писали много негативных комментариев. Было даже, что писали такое некрасивое слово – "сдохни", – поделилась Андраде.
Артистка призналась, что сейчас уже не переживает по поводу хейтеров.
"Перелистываю (сообщения. – Ред.), думаю: "Блин, жалко. Мне вас жаль". Вот так. И мне повезло, потому что я знаю, что многие мои коллеги очень расстраиваются из-за подобных негативных комментариев", – рассказала Мишель.
Смотрите полное интервью Мишель Андраде для "Зіркового шляху":
Напомним, Мишель Андраде в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева.
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