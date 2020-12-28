Писали "сдохни": Мишель Андраде пожаловалась на хейтеров

Певица призналась, как реагирует на ненавистников в Сети

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно серьезно травмировала шею, пожаловалась на хейтеров. Трудно представить, но даже у нее есть ненавистники, пишущие гадости в комментариях и личных сообщениях.

О том, что именно ей пишут в соцсетях, Андраде честно рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"В личных сообщениях в соцсетях мне писали много негативных комментариев. Было даже, что писали такое некрасивое слово – "сдохни", – поделилась Андраде.

Мишель Андраде Фото: instagram.com/mishvirmish

Артистка призналась, что сейчас уже не переживает по поводу хейтеров.

"Перелистываю (сообщения. – Ред.), думаю: "Блин, жалко. Мне вас жаль". Вот так. И мне повезло, потому что я знаю, что многие мои коллеги очень расстраиваются из-за подобных негативных комментариев", – рассказала Мишель.

Смотрите полное интервью Мишель Андраде для "Зіркового шляху":

Напомним, Мишель Андраде в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться