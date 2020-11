Певица Шер спасла самого одинокого в мире слона, которого опекала четыре года

Звезда прибыла в Пакистан, чтобы навестить животное

С 2016 года певица Шер занималась спасением слона Каавана, который большую часть своей жизни прожил в зоопарке Исламабада. После смерти своей подруги животное страдает от избыточного веса и одиночества. Теперь его перевезли в пакистанский зоопарк в заповеднике Камбоджи.

Когда в мае этого года стало известно, что Каваан будет освобожден, Шер назвала это "одним из величайших моментов в своей жизни". Накануне в своем Twitter-аккаунте звезда сообщила, что сопроводит Каавана в Камбоджу.

Она также встретилась с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которого поблагодарила за помощь в спасении слона.

Следующая остановка для Каавана – слоновий заповедник в Камбодже, где о нем позаботятся лучше, чем в печально известном зоопарке Исламабада.

Животному предстоит долгий путь к выздоровлению – в сентябре организация Four Paws сообщила, что у слона были повреждены ступни из-за плохих условий жизни, проблемы с весом из-за неправильного питания и нервные тики, вероятно, возникшие из-за многих лет скуки.

Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary Help us build Kaavan's forever home https://t.co/dzdl4Ew4gn@ftwglobal#KaavansJourneypic.twitter.com/iTxdzfndNB