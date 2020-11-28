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Певица Шер спасла самого одинокого в мире слона, которого опекала четыре года

Сегодня, 11:00

Звезда прибыла в Пакистан, чтобы навестить животное

С 2016 года певица Шер занималась спасением слона Каавана, который большую часть своей жизни прожил в зоопарке Исламабада. После смерти своей подруги животное страдает от избыточного веса и одиночества. Теперь его перевезли в пакистанский зоопарк в заповеднике Камбоджи.

Когда в мае этого года стало известно, что Каваан будет освобожден, Шер назвала это "одним из величайших моментов в своей жизни". Накануне в своем Twitter-аккаунте звезда сообщила, что сопроводит Каавана в Камбоджу.

Она также встретилась с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которого поблагодарила за помощь в спасении слона.

Певица Шер
Фото: Getty

Следующая остановка для Каавана – слоновий заповедник в Камбодже, где о нем позаботятся лучше, чем в печально известном зоопарке Исламабада.

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Животному предстоит долгий путь к выздоровлению – в сентябре организация Four Paws сообщила, что у слона были повреждены ступни из-за плохих условий жизни, проблемы с весом из-за неправильного питания и нервные тики, вероятно, возникшие из-за многих лет скуки.

Прозвище "самый одинокий слон" Каавану дали после смерти его подруги Сахели в 2012 году. Она умерла из-за инфекции, перешедшей в гангрену, и ее труп лежал в неволе рядом с Кааваном в течение нескольких дней, прежде чем был извлечен.

Напомним, что ранее певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс.

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