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Певица Камалия открыла кафе в центре Киева (фото, видео)

Сегодня, 13:35

Два заведения находятся в одном из бизнес-центров столицы

Пока малый и средний бизнес переживает не лучшие времена и находится на грани банкротства, певица Камалия осваивает новые горизонты. На своей страничке в Instagram она рассказала, что стала владелицей кафетерия и заведения быстрого питания.

Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия опубликовала пост, в котором пригласила своих подписчиков в новые заведения. Она отметила, что теперь есть место, где можно провести корпоративные мероприятия, мастер-классы и отметить день рождения. Певица обещает вкусную кухню.

Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кофейня "Red Cup Coffee Express" и заведение быстрого питания "Healthy Fast Food Outlet" находятся в бизнес-центре "Риальто" на Подоле.

Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Подписчики поздравили Камалию и пожелали процветания бизнесу. "Поздравляю вас, процветания вам", "Надо к вам заглянуть", "Умничка, желаем удачи", – написали поклонники певицы.

Ранее мы рассказывали, что Камалия прошла обследование в Германии.

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