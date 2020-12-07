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Певец Оскар о реакции семьи на его смену пола: "Я с Северного Кавказа, это усугубило ситуацию"

Сегодня, 13:40

Артистка не стала уточнять, делала ли операции по смене пола

Звезда нулевых, исполнитель хита "Между мной и тобой" Оскар сменил пол и стал певицей по имени Скарлетт. В интервью Mash артистка рассказала, как ее семья отреагировала на такие кардинальные перемены.

Ранее Скарлетт была известна, как Оскар или Шамиль. Имя артистки при рождении – Шамиль Владимирович Малкандуев. Сейчас Скарлетт проживает в США, а родом артистка из Кабардино-Балкарии.

"С одной стороны, это было ощущение, что наконец-то пришла свобода, мне нечего скрывать, я могу быть собой и это такое классное чувство, что не нужно, как все эти годы, притворяться или кому то нравиться. Можно просто расслабиться и жить своей жизнью. Кто-то тебя примет, кто-то – нет, и это нормально", – говорит Скарлетт.

Скарлетт
Скарлетт
Фото: instagram.com/scarlettlaqueenpage

В СМИ ранее сообщали, что родители Оскара отреклись от сына. В интервью Скарлетт намекнула на трудности, но не стала вдаваться в подробности.

"Что касается негативного момента, наверное, никто не был готов в моей семьей, что это примет такие огромные обороты. Я с Северного Кавказа, а это еще больше усугубляет ситуацию. Все это было неожиданным для меня поворотом", – говорит Скарлетт о внимании прессы к ее смене пола.

Говоря об операциях, артистка добавила: "Не считаю нужным рассказать людям, на какой стадии мой переход, и доказывать мою феминность".

Напомним, звезда "Начала" и "Джуно" Эллен Пейдж объявила, что она трансгендерный мужчина. Ранее отчим Ким Кардашьян рассказал о смене пола.

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