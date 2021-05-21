Песню группы Go-A на Евровидении-2021 записали на языке жестов (видео)

Видео записала сурдопереводчица Екатерина Заботкина

Песню группы Go-A на Евровидени-2021 записали на языке жестов Фото: скриншот

Песню "Shum" группы Go-A, которая представляет Украину на "Евровидении-2021", записали на языке жестов. Видео записала сурдопереводчица Екатерина Заботкина.

Видеоролик она опубликовала на своем YouTube-канале 19 мая. Автором идеи является волонтер Лина Дешвар, а адаптацией слов занималась переводчик Марьяна Люханова.



"Украинская музыка должна звучать далеко за пределами нашей страны. А теперь – на жестовом языке также", – написала Екатерина под видео.

В первом полуфинале "Евровидения-2021" номер Go_A не только стал лидером по просмотрам вместе с выступлением Manizha, но и принес Украине еще один рекорд. Все 16 раз, когда украинцы принимали участие в полуфинале конкурса, они проходили в следующий этап – финал.

Отметим, что Украина принимает участие в "Евровидении" начиная с 2003 года. И теперь, благодаря тому, что Go_A прошли в финал конкурса, который состоится в эту субботу, 22 мая, Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Подобного рекорда нет ни у одной страны, которая участвует в конкурсе.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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