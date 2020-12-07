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Песня Нади Дорофеевой попала в мировой топ-чарт Shazam

Сегодня, 17:02

Сольный трек завоевывает новые чарты

Первая сольная песня Нади Дорофеевой продолжает завоевывать новые площадки. Трек gorit вошел в ТОП-200 мирового Shazam. Похоже, Надя уже точно не жалеет о начале сольной карьеры в этом году.

Сольную песню певицы активно ищут и это доказывает рейтинг Shazam. В Украине песня на втором месте.

А в мире на 137 месте.

Стоит отметить, что уже две недели трек gorit возглавляет iTunes. DOROFEEVA стала первой украинской артисткой, которой удалось этого добиться. Клип на сольную песню сразу после выхода занял первое место в трендах YouTube. Клип набрал уже более шести миллионов просмотров.

Слушать песню gorit:

Напомним, что ранее клип Нади Дорофеева раскритиковали за фрагменты с танцами на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни, известной своими трагическими событиями во время Революции Достоинства. Потап извинился за этот момент в видео.

Ранее мы рассказывали, какую песню больше всего искали в Shazam в этом году.

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