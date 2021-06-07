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Пережитый в юности кошмар принес девушке славу и признание

Сегодня, 18:13

В ночь с 6 на 7 июня состоялась церемония награждения премии BAFTA в области телевидения. В этом году лишь одному сериалу удалось завоевать более, чем одну награду

"Я могу уничтожить тебя"
"Я могу уничтожить тебя"
Фото: HBO

Минувшей ночью британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие телесериалы и телепроекты, раздав награды BAFTA TV. Помимо большого разнообразия среди победителей, в глаза бросается то, что "Я могу уничтожить тебя" стал единственным телевизионным проектом, получившим более одной награды. Он победил в категории "Лучший мини-сериал", а Михаэла Коэл, сыгравшая в нем главную роль, удостоена приза как "Лучшая актриса". Напомним, что в апреле BAFTA отметила лучшие международные кинокартины.

Возвращаясь к мини-сериалу "Я могу уничтожить тебя" отметим, что он является авторским проектом Михаэлы Коэл: она написала сценарий, выступила исполнительным продюсером, поставила несколько серий как режиссер и снялась в роли главной героини — розоволосой Арабеллы.

Михаэла Коэл в сериале "Я могу уничтожить тебя"
Михаэла Коэл в сериале "Я могу уничтожить тебя"
Фото: instagram.com/imaydestroyyou

В основе сценария лежит личный опыт актрисы, пережившей идентичную ситуацию. Во время работы над вторым сезоном ситкома "Жевательной резинки", она решила ненадолго сходить развеяться в бар с друзьями, но пришла в себя только наутро. Нетривиальный взгляд жертвы насилия на произошедшее смотрите на OLL.TV.

Сюжет "Я могу уничтожить тебя"

Главная героиня – начинающая писательница Арабелла, которой, после громкого дебюта ее романа, нужно закончить работу над второй книгой. Вдохновение покинуло ее, а сроки поджимают. Чтобы перезагрузить мысли, девушка отправляется в бар с друзьями, а там уже – выпивка, танцы и наркотики. Очнувшись утром, Белла смутно помнит вчерашний вечер, но внезапные вспышки воспоминаний помогают восстановить картину вечера. Девушка понимает, что ей в напиток что-то подсыпали, а затем – изнасиловали. Теперь она питается найти ответы на множество вопросов и построить заново свою жизнь, разделившуюся на "до" и "после".

"Я могу уничтожить тебя"
смотрите на olltv
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