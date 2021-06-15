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Павлик признался, что был рядом с супругой в роддоме: Эмоции зашкаливают

Сегодня, 11:50

Певец Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Он впервые прокомментировал рождения сына Михаила

Виктор Павлик прокомментировал рождение четвертого ребенка
Виктор Павлик прокомментировал рождение четвертого ребенка
Фото: instagram.com/repyahovakate

Сегодня ночью известный украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова стали родителями. У пары родился сын Михаил. Счастливый отец прокомментировал рождения четвертого ребенка.

"Я был рядом с Катей, всю ночь не спали. Только под утро немного удалось заснуть. Эмоции зашкаливают. С Катей и малышом все хорошо. Сын очень похож на меня", – рассказал он изданию "Факты".

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Певец отметил, что в роддоме он постоянно был рядом с супругой, поддерживал ее. Однако на сами роды не решился зайти. Певец ожидал рождения сына в коридоре.

Екатерина уже тоже прокомментировала рождения ребенка. В Instagram она опубликовала новое фото.

Екатерина Репяхова прокомментировала рождения сына
Екатерина Репяхова прокомментировала рождения сына
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", – написала счастливая мама.

Для Виктора Павлика это четвертый ребенок – у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова расписались в мае 2020 года, но торжества у пары не было. Свадьбу они планируют сыграть в ноябре в этом году.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Екатерина не раз рассказывала, что была поклонницей творчества Виктора Павлика и посещала его концерты. Пара познакомилась случайно, живя в отеле в соседних номерах. Со временем Екатерина стала концертным директором Виктора. После этого их отношения переросли из рабочих в романтические.

Смотрите эксклюзивное интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Ранее мы рассказывали, что Виктор Павлик посвятил песню сыну.

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