Павлик ныряет в ледяную воду, а Федишин поет колядки: как украинские звезды празднуют Крещение

19 января отмечается Крещение Господне

Крещение Господне или Богоявление ежегодно празднуется 19 января. И хотя в православной церкви Украины уверены, что ныряя в прорубь, грехи не смыть, многие украинцы все же придерживаются этой традиции.

Мы узнали, кто из звезд шоу-бизнеса сегодня окунулся в холодную воду.

TAYANNA

Фото: instagram.com/stories/tayanna_reshetnyak

Певица TAYANNA в Instastories сообщила, что уже искупалась, но в профиле выложила архивное фото, где она в купели.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Виктор Павлик

Фото: instagram.com/stories/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик также успел нырнуть в воду и показал этот момент в Instastories.

Ирина Федишин

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин не стала мерзнуть, а вместо этого сделала несколько красивых фото на фоне заснеженных деревьев, которые запостила в Instagram. К празднику она презентовала сборник колядок.

Павел Зибров

Артист записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Крещением Господним.

Фагот

Фото: instagram.com/fahot

Лидер группы ТНМК Фагот ранее опубликовал фото, на котором позирует обнаженным. "К Крещению готов", – коротко написал он в посте.

Музыкант также показал, как готовится нырять в купель.

Фото: instagram.com/stories/fahot

Сергей Бабкин

Фото: instagram.com/babkin_official

Музыкант Сергей Бабкин поздравил своих поклонников со светлым праздником в Instagrаm.

"Желаю всем окунуться в глубину своих чувств и найти там самые нужные и сокровенные ответы", – написал Бабкин.

Ранее мы писали, что "Вопли Видоплясова" полностью разделись и прыгнули в прорубь в новом клипе.

Все подробности в спецтеме Крещение

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