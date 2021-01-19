Павлик ныряет в ледяную воду, а Федишин поет колядки: как украинские звезды празднуют Крещение
19 января отмечается Крещение Господне
Крещение Господне или Богоявление ежегодно празднуется 19 января. И хотя в православной церкви Украины уверены, что ныряя в прорубь, грехи не смыть, многие украинцы все же придерживаются этой традиции.
Мы узнали, кто из звезд шоу-бизнеса сегодня окунулся в холодную воду.
TAYANNA
Певица TAYANNA в Instastories сообщила, что уже искупалась, но в профиле выложила архивное фото, где она в купели.
Виктор Павлик
Певец Виктор Павлик также успел нырнуть в воду и показал этот момент в Instastories.
Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин не стала мерзнуть, а вместо этого сделала несколько красивых фото на фоне заснеженных деревьев, которые запостила в Instagram. К празднику она презентовала сборник колядок.
Павел Зибров
Артист записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Крещением Господним.
Фагот
Лидер группы ТНМК Фагот ранее опубликовал фото, на котором позирует обнаженным. "К Крещению готов", – коротко написал он в посте.
Музыкант также показал, как готовится нырять в купель.
Сергей Бабкин
Музыкант Сергей Бабкин поздравил своих поклонников со светлым праздником в Instagrаm.
"Желаю всем окунуться в глубину своих чувств и найти там самые нужные и сокровенные ответы", – написал Бабкин.
Ранее мы писали, что "Вопли Видоплясова" полностью разделись и прыгнули в прорубь в новом клипе.
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