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"Папа не успел увидеть премьеру": Настя Каменских растрогала кадром с мамой из нового клипа

Сегодня, 15:30

Певица назвала свою новую песню "одой любви"

Настя Каменских, которая недавно показала первое фото с мамой после смерти отца, поделилась с подписчиками кадром со съемок своего нового клипа. Ко Дню влюбленных певица готовит премьеру чувственного музыкального видео на песню "Почуття". Но больше всех, по словам артистки в Instagram, премьеру ждал ее отец, ведь в клипе снялась мама Каменских.

"...папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни – это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – написала певица.

Артистка сообщила, что хотела, чтобы эта песня стала подарком для всех влюбленных и любимых другими.

Настя Каменских с мамой
Настя Каменских с мамой
Фото: instagram.com/kamenskux

"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама", – написала певица.

Премьера песни "Почуття" состоится уже завтра, 29 января.

"Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать "люблю" и "спасибо" тем, кто вам действительно дорог", – поделилась Каменских.

Недавно Настя Каменских повторила свое детское фото.

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