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Бари Алибасов хочет назвать будущего ребенка Ковидом

Сегодня, 10:46

Представитель продюсера отметил, что выбор имени не случаен

На днях стало известно, что 73-летний продюсер Бари Алибасов станет отцом. Пока некоторые думают, не пиар ли это со стороны скандального продюсера, он продолжает удивлять и давать темы для обсуждения. Бари Алибасов уже придумал имя ребенку. Об этом телеканалу РЕН-ТВ рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин.

Пол ребенка еще неизвестен, а вот имя Алибасов уже придумал. Если родится девочка, ее назовут Пандемия, а если мальчик – Ковид.

PR-директор отметил, что возлюбленная Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности и она удивилась такому выбору имен, но не отказалась.

Продюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

"Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась", – рассказал Горжанкин.

PR-директор уточнил, что такое имя продюсер выбрал неслучайно.

"В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса", – добавил Вадим Горжанкин.

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