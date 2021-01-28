Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя (фото)
Свадьба состоялась на острове Ванкувер
Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее ушла из соцсетей, вышла замуж в пятый раз. Избранником актрисы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст, с которым она начала роман год назад.
Как сообщает Daily Mail, что тайная свадьба состоялась в родном поселке звезды – Ледисмит на острове Ванкувер. Кстати, именно здесь женились родители Памелы Андерсон и кажется, это счастливое место, так как они все еще вместе.
"Я вышла замуж на собственности, которую купила у бабушки и дедушки 25 лет назад. Здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что завершила полный круг", – сказала сама Памела Андерсон.
Супруги решили не проводить масштабную свадьбу, а сыграли романтичную и уютную церемонию.
53-летняя Памела Андерсон выбрала соблазнительное свадебное платье с фатиновой юбкой, корсетом и декольте.
"Я именно там, где должна быть – в объятиях мужчины, который меня искренне любит", – добавила Памела Андерсон.
Оказалось, что свадьба состоялась еще в Сочельник.
Кольца молодоженов были тоже лаконичными и без драгоценных бриллиантов.
Конечно же, на свадьбе у Памелы Андерсон был веганский торт, так как звезда за растительное питание.
Памела Андерсон точно не ответила на вопрос, где и как проведут они медовый месяц. Вместо этого актриса сказала, что каждый день для них – это медовый месяц.
Известно, что Дэну Хейхерсту за 40. По профессии он строитель, а сейчас работает в местном заповеднике для животных. Супруги познакомились в самом начале карантина в прошлом году и почти сразу же начали жить в родном поселке актрисы.
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