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Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя (фото)

Сегодня, 09:37

Свадьба состоялась на острове Ванкувер

Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее ушла из соцсетей, вышла замуж в пятый раз. Избранником актрисы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст, с которым она начала роман год назад.

Как сообщает Daily Mail, что тайная свадьба состоялась в родном поселке звезды – Ледисмит на острове Ванкувер. Кстати, именно здесь женились родители Памелы Андерсон и кажется, это счастливое место, так как они все еще вместе.

Памела Андерсон вышла замуж за охранника
Памела Андерсон вышла замуж за охранника
Фото: Скриншот из Daily Mail

"Я вышла замуж на собственности, которую купила у бабушки и дедушки 25 лет назад. Здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что завершила полный круг", – сказала сама Памела Андерсон.

Супруги решили не проводить масштабную свадьбу, а сыграли романтичную и уютную церемонию.

53-летняя Памела Андерсон выбрала соблазнительное свадебное платье с фатиновой юбкой, корсетом и декольте.

Памела Андерсон и Дэн Хейхерст
Памела Андерсон и Дэн Хейхерст
Фото: Скриншот из Daily Mail

"Я именно там, где должна быть – в объятиях мужчины, который меня искренне любит", – добавила Памела Андерсон.

Оказалось, что свадьба состоялась еще в Сочельник.

Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
Фото: The Daily Mail

Кольца молодоженов были тоже лаконичными и без драгоценных бриллиантов.

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Скриншот из Daily Mail

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Скриншот из Daily Mail

Конечно же, на свадьбе у Памелы Андерсон был веганский торт, так как звезда за растительное питание.

Торт на свадьбе у Памелы Андерсон
Торт на свадьбе у Памелы Андерсон
Фото: The Daily Mail

Свадьба Памелы Андерсон
Свадьба Памелы Андерсон
Фото: The Daily Mail

Памела Андерсон точно не ответила на вопрос, где и как проведут они медовый месяц. Вместо этого актриса сказала, что каждый день для них – это медовый месяц.

Известно, что Дэну Хейхерсту за 40. По профессии он строитель, а сейчас работает в местном заповеднике для животных. Супруги познакомились в самом начале карантина в прошлом году и почти сразу же начали жить в родном поселке актрисы.

Ранее беременная Катерина Репяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом.

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