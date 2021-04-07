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Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

Сегодня, 10:05

Наталья уволилась из MOZGI Entertainment

Наталия, дочь бизнесвумен Ирины Горовой, бывшей супруги Потапа, который недавно показал себя в молодости, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", рассказала, как ей работалось на маму.

Ирина Горовая родила Наталию в 19 лет от известного в то время музыканта ЮГО. Когда Наталия была маленькая, ее родители развелись. А потом мама вышла замуж за друга уже бывшего супруга – Потапа и родила ему сына Андрея. Наталия очень обрадовалась появлению братика. Но после 15 лет совместной жизни Ирина Горовая рассталась с Потапом. У Натальи с мамой дружеские отношения. Для девушки она – эталон красоты и ума. Наталия, как и мама, училась на экономиста. И параллельно начала свою карьеру в "MOZGI bar", где более года была официанткой.

Ирина Горовая с дочерью Натальей
Ирина Горовая с дочерью Натальей
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Сначала я помню коллектив меня очень так сказать плохо воспринял, поскольку они все между собой сплетничали: "О Боже, а что она сделала, что ее отправили официантом работать. О Боже, это же сейчас начнется, она не будет работать, она будет ходить такая-сякая". У меня не было никаких привилегий из-за мамы. Мама сказала: "Чтобы она работала, как все, чтобы ее штрафовали и все", – говорит Наталия Горовая и добавляет, что несколько раз ее штрафовали, – Если ты что-то забыл или гость был недоволен, или ты не выучил какую позицию новую, опоздания, то были выговор и штраф. Были такие случаи, когда человек просто уходила не заплатив. И ты потом из своего кармана должен заплатить по счету".

Потап, Наталья, Андрей (сын Ирины и Потапа), Ирина Горовая
Потап, Наталья, Андрей (сын Ирины и Потапа), Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

А потом Наташа стала менеджером в Mozgi Entertainment. Дальше – пиарщицей Мишель Андраде.

"Помню, что я очень нервничала. Думаю: Боже, она же артист, как я буду с ней работать, что мне делать, я не умею. Форс-мажоры были. Например, я помню, что мы должны куда-то идти, а я забыла напрочь о стиле, о гриме артиста. И я как-то выкручивалась, быстро со всеми договаривалась", – говорит Наталья Горовая.

А недавно Наталья шокировала всех известием, что увольняется из компании.

"Я просто хочу самой себе доказать, что я могу и без мамы работать. Обычно в шоу-бизнесе все знали, кто я, кто мои родители. И хочешь, не хочешь, но к тебе было другое отношение. У нас был Еудупкфь-чат, где все работники, и я написала прощание, что буду скучать, спасибо за работу. И мама написала: "Мне очень трудно это читать. Но я знаю, что ты сможешь себя показать", – рассказала девушка.

Ирина Горовая с детьми
Ирина Горовая с детьми
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Сейчас Наталья начала заниматься пиаром и ивентами в айти-компании.

"Новый коллектив воспринял очень хорошо. Я работаю с девушками, и они очень меня поддерживают. Мне все рассказывают, объясняют. Компания и команда очень классные", – поделилась Наталья на канале "Украина".

Смотрите полное интервью Натальи для "Зіркового шляху":

Напомним, СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа.

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