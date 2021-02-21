Отпавшая грудь и игрушка с землей: Злата Огневич рассказала о самых жутких историях из жизни

Певица поделилась неожиданными закулисными моментами

Злата Огневич, которая, как уверен DZIDZIO, прячется в костюме Солнца на шоу "Маска", поделилась в Instagram рассказами из жизни артистки.

В одном посте певица собрала самые неожиданные истории, которые когда-то с ней приключились. Признаемся, одна из них вызвала у нас мурашки.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Так, Злата Огневич поделилась закулисными моментами, которые случаются всегда, когда хочешь быть "идеальным" .

Однажды во время фотосессии артистке показалось, что ее глаза слишком уж красные и она решила закапать их. Внезапно Злата почувствовала, будто глаза залили кислотой. Полчаса она вообще не могла открыть глаза от боли и ей пришлось смывать весь грим и заново его наносить. С тех пор у Огневич фобия.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вторая история произошла со Златой на концерте во Львове. Ей пришлось надеть силиконовые вкладыши, чтобы платье не сильно сдавливало грудь. Но в какой-то момент все пошло не так.

"Буквально на середине песни они "отлипают" от тела и... выпадают прямо на сцену. О, Боги! Что же делать?? Я их быстренько подхватываю и бросаю за кулисы! За кулисами стоял парень и представьте себе его шок, когда ему в лицо прилетело нечто липкое, силиконовое и мокрое. Короче говоря, с тех пор я надеваю только удобную одежду на сцену", – поделилась артистка.

Злата Огневич

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А теперь – жуткая история, которая на самом деле нас испугала. Злата призналась, что когда-то после концерта ей подарили мягкую игрушку в виде медвежонка. Но с ним было что-то странное.

"Вдруг, я замечаю, что из него что-то сыпется... Вскрываем шов, а там – земля. И еще в ней какая-то записка. Кто интересуется подобными вопросами, поймет, откуда эта земля. В мире полно "добрых" людей, правда?", – поделилась с подписчиками Огневич.

Надеемся, Злате Огневич больше не будут дарить такие странные вещи, и она будет в порядке.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич переболела COVID-19.

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