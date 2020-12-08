Особняк за 10 млн долларов и раздельные спальни: куда съедут Мелания и Дональд Трамп с Белого дома

Семья планирует переехать во Флориду

Жена президента США Дональда Трампа Мелания активно обустраивает их новый дом во Флориде. Как и где будет жить знаменитая чета после того, как покинет Белый дом – далее в материале.

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Огромную виллу Дональд Трамп купил более 30 лет назад за 10 миллионов долларов. Именно туда семья планирует переехать в январе, после инаугурации нового президента США Джона Байдена.

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По данным американских СМИ, для себя и мужа Мелания готовит две отдельные комнаты. А еще, якобы хочет, чтобы вместе с ними жили и ее родители.

Что об этом думает сам Дональд Трамп, медиа не комментируют.

Особняк Трампов во Флориде Фото: instagram/bgdelray

Ранее Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после новости о разводе.

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