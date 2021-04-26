"Оскар-2021": почему кино в глубоком кризисе

В этом году веру в кинематограф существенно подорвали сериалы и пандемия

В ночь с 25-го на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар-2021". Это была самая предсказуемая "раздача слонов" на оскаровской церемонии. Как отметили еще накануне большинство экспертов и кинокритиков, в этом году номинировались очень слабые фильмы. А сама интрига, кому какие статуэтки достанутся, казалась – и оказалась – также весьма предсказуемой.

По сути, "Оскар-2021" наглядно продемонстрировал, что кино, в первую очередь американское, находится сейчас в одной из самых низших точек. Почему так произошло и что объединяет с молодым украинским кинематографом главный "оскаровский" фильм "Земля кочевников", который собрал максимальное число наград, — разбираемся.

Что случилось с кино?

Почему номинанты в этом году были один другого скучнее? Конечно же, виноват коронавирус – год пандемии сказался на кинобизнесе самым удручающим образом.

Из-за череды локдаунов и карантина многие проекты были заморожены, ряд громких премьер многократно переносили, как очередную серию бондианы или "Дюну" Дени Вильнева. Некоторые фильмы оказались вообще без проката – как, например, "Искусство ограбления" Джузеппе Капотонди. А давно ожидаемые блокбастеры, которые все-таки рискнули выпустить в прокат, оказались неожиданно слабыми ("Довод" Кристофера Нолана).

Если посмотреть списки номинантов на "Золотой глобус-2021", где с полным метром соревновались сериалы, вы сами легко убедитесь в том, что "телемыло" за последний год одержало окончательную победу над старым добрым кино. Карантин просто ускорил этот процесс.

Очередной сезон "Убивая Еву", "Короны" и "Мандалорца", "Ферзевой гамбит" и прочие сериальные хиты-2020 смотрели, кажется, все – и активно обсуждали в соцсетях. А теперь сравните, сколько вы посмотрели фильмов, номинированных на "Оскар". Как говорил Хичкок, кино – это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Кино не должно быть скучным, скучное кино смотрят только мазохисты и кинокритики.

Лучшее из худшего

"Страна кочевников" Хлои Джао, забравшая три статуэтки из шести номинаций, – это история 60-летней бездомной женщины, которая колесит по Америке на своем фургончике в поисках сезонной работы. Фильм позиционируется как поэтический "портрет" бездомной Америки, оказавшейся на дне жизни после кризиса 2008 года.

Поставленная по документальной книге (откуда, кстати, была тщательно вычищена критика условий работы на складах Amazon, что существенно снижает социальный пафос фильма), "Земля кочевников" снята в псевдодокументальной манере, с участием настоящих бродяг, что является творческой манерой Чжао.

Не стоит отрицать, что этой манере свойственна определенная красота и даже своеобразная поэзия. Но в фильме Джао нет ничего ни от суровой правды фильмов Кена Лоуча или братьев Дарденн, если брать наиболее реалистический полюс "социального" кино. А чтобы приблизиться к высокой поэзии комедийных мелодрам о маргиналах Аки Каурисмяки, Чжао не хватает ни таланта, ни чувства юмора.

Можно понять, когда главный приз достается политически или социально заангажированному кино, на том и стоит "Оскар". И только на первый взгляд удивительно, почему статуэтку за режиссуру получил этот скучный, претенциозный фильм, в котором нет ни истории, ни интересных героев.

Если оставить в стороне международных номинантов, "Страна кочевников" и правда кажется самым талантливым фильмом по сравнению с остальными номинантами на "Оскар-2021" – довольно вторичными с художественной точки зрения.

Самую интересную постановку проигнорировали

Несмотря на свои неоспоримые достоинства (что в ряде случаев было отмечено соответствующей статуэткой), такие фильмы, как "Манк" Дэвида Финчера или "Суд над "Чикагской семеркой" Аарона Соркина представляют собой не самые уклюжие стилизации. Фильм Соркина стилизован под судебную драму эпохи Нового Голливуда, "Манк" – под фильм голливудской "Золотой эпохи". Так как фильм Финчера собрал максимальное число номинаций, остановимся на нем подробнее.

Это история написания сценария знаменитого фильма Орсона Уэллса "Гражданин Кейн", который заложил канон всех главных сценарных, режиссерских и операторских приемов – на которых, собственно говоря, кино паразитирует до сих пор.

Сценарист "Кейна" и главный герой "Манка" Герман Манкевич в своей самой знаменитой работе свел личные счеты с медиамагнатом Рендольфом Херстом. Он описал в сценарии не самые приглядные стороны его личности и личной жизни, что в итоге стоило карьеры и Манкевичу, и Уэллсу. Очевидно, что это самый амбициозный замысел Финчера – проект был задуман еще в девяностых, а сценарий написал отец режиссера.

Но для тех, кто видел великие ленты Джона Хьюстона или того же Орсона Уэллса, "Манк" напоминает дорогое переиздание джазовой классики на новодельной пластинке. Такие любят покупать хипстеры – напечатанные на толстой пластмассе, в обложке из толстого глянцевого картона, красивые, как альбомы репродукций, такие пластинки украсят любой антураж. Но при проигрывании они издают безжизненный, выхолощенный компьютером звук, бесконечно далекий от оригинальной записи.

Если говорить о мастерстве постановки, то куда интереснее кажется "Девушка, подававшая большие надежды" дебютантки Эмеральд Феннел. Внутренний мир травмированной, одержимой местью главной героини очень интересно показан с визуальной точки зрения – кричащими цветами, "размытой" картинкой и светом, что создает ирреальный, иллюзорный эффект. Но фильм наградили за сценарий – как раз довольно сомнительный.

Что общего у "Земли кочевников" с молодым украинским кино

На фоне попахивающего мертвечиной формализма "Манка" гиперреалистическая "Земля кочевников" смотрится также душно, как и замкнутый мирок предвоенного Голливуда с его интригами. Но эта кажущаяся небрежность манеры Хлои Джао и ее умение находить красоту в повседневности, пускай даже безобразной, кажется куда более честной позицией для художника.

В самом деле, чем выстраивать мертворожденные фантомы, как в "Манке" или "Доводе" Кристофера Нолана, давайте в который раз попробуем всмотреться в окружающий нас мир.

Это роднит кино Хлои Чжао с двумя украинскими фильмами последних лет – "Атлантидой" Валентина Васяновича и "Плохими дорогами" Натальи Ворожбит, которые наделали больше всего шума на международном рынке. Эти фильмы созданы в точно такой же псевдодокументальной манере и с непрофессиональными актерами. Фильм Ворожбит вообще изначально был вербатим-пьесой – когда история и диалоги героев записываются по следам реальных событий, со слов самих героев, и реконструируются в постановке.

Такой путь кажется вполне естественным для украинского кино. Судите сами: старая школа "поэтического кинематографа" выродилась в самопародию, а жанровое кино еще не успело сформироваться. Именно документальные ленты всегда были самой сильной стороной украинского кино, так что будущее здесь за вербатим и псевдодокументальной манерой.

Вот таким парадоксальным образом победа "Земли кочевников" ставит молодое украинское кино в актуальной мировой контекст. Кто бы мог подумать.

Напомним, что в рамках эксклюзивной прямой трансляции 93-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" в ночь с 25 на 26 апреля канал "Украина" провел марафон. Ведущими марафона выступили Владимир Остапчук и Алена Винницкая, которые рассказали зрителям все самые интересные подробности кинопремии.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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