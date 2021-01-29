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Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Сегодня, 10:46

Фразы телеведущей давно стали крылатыми

29 января известная телеведущая, оратор, общественный деятель и настоящая медиаикона Опра Уинфри празднует свой день рождения. Звезде исполняется 67 лет и ни для кого не секрет, какой непростой путь ведущей пришлось пройти, прежде чем стать первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории.

В 2007 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной женщиной в мире, а в 2011-м Опра получила почетный "Оскар". Немногие люди в истории могли достичь такого же уровня достижений, но самое главное, чем мир благодарен Опре, – она побуждает других жить как можно лучше и помогает им в этом.

Опра Уинфри
Опра Уинфри
Фото: Getty Images

Торжественные речи и интервью на телевидении зрители разбирают на цитаты, которые, на самом деле, могут оказать на вас большее влияние, чем вы можете представить.

  • Испытания – это дар. Они заставляют вас искать новый центр тяжести. Не стоит бороться с ними – стоит только найти новый способ подняться. Превратите свои раны в мудрость – это вылечит вас.
  • Каждый хочет ездить вместе с вами в лимузине, но важно, чтобы кто-то поехал с вами на автобусе, когда лимузин сломается. Поняла, что одной из самых сложных вещей в жизни есть своевременное понимание того, какие мосты нужно преодолеть, а какие – сжечь навсегда.
  • Ключ к реализации мечты – сосредоточение не в успехе, который еще не наступил, а значимость. Тогда даже маленькие шаги и маленькие победы на вашем пути получат большее значение. Неважно, кто ты и откуда ты. Способность побеждать начинается с вас – всегда. Когда вы недооцениваете то, что делаете, мир недооценивает вас. Стоит понять, что вы получаете в жизни то, на что у вас есть смелость просить.

Телеведущая Опра Уинфри
Телеведущая Опра Уинфри
Фото: Getty Images

  • Окружайте себя лишь теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться.
  • То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить.
  • Мы не можем стать теми, кем хотим стать, оставаясь теми, кем мы есть.
  • Я не верю в неудачи. Нет никакой неудачи, если вы получили наслаждение в процессе.
  • Сделайте хотя бы одну вещь, которая кажется вам невозможной. Потерпите неудачу. Попробуйте еще раз. Во второй раз у вас получится лучше. Единственные люди, которые никогда не терпят неудачи – это те, кто не взбираются на большую высоту.

Во время пандемии Опра Уинфри запустила домашнее шоу о COVID-19, в которое приглашала звезд и экспертов.

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Источник: Сегодня
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