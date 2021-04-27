Опра Уинфри призналась, что была в шоке от интервью с Меган и Гарри

Ведущая не ожидала, что Маркл будет настолько откровенной и расскажет вообще все

7 марта в эфире американского телеканала CBS показали первое большое интервью Меган Маркл и принца Гарри. Ведущей Опре Уинфри они рассказали намного больше, чем кто-то мог ожидать.

Недавно Опра заявила, что откровения Меган стали для нее шоком и что она была удивлена ее откровенностью, когда та рассказывала о королевской семье.

"Я была удивлена. Типа "Что? Ты собираешься рассказать все? Собираешься идти до конца?", – передает слова Уинфри Entertainment Weekly.

Опра Уинфри Фото: Getty Images

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В ходе интервью Меган и Гарри выразили обеспокоенность по поводу расистских настроений в королевской семье, в частности, в отношении их сына Арчи и цвета его кожи. Маркл также поделилась, что она чувствовала себя склонной к суициду, когда жила в Великобритании, и не получала необходимой поддержки от семьи.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram

Опра Уинфри добавила, что "понятия не имела, что интервью окажет насколько сильное влияние", и что его будут обсуждать по сей день. Нам кажется, ведущая лукавит.

Вот самое главное из того самого интервью принца Гарри и Меган Маркл.

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