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Операционная вместо спортзала, или На что идут знаменитости ради идеальных себя

Сегодня, 18:56

Кто-то увеличивает грудь, кто-то изменяет форму носа, а кто-то обзаводится кубиками пресса

Услугами пластического хирурга пользуются многие медийные личности. Но не все говорят об этом открыто. Ирина Билык, например, призналась только недавно.

Что готовы в себе менять блогеры с помощью операций – рассказываем далее в материале.

Грудь Софии Стужук обсуждали несколько недель подряд. Популярная блогерша в конце марта решилась на операцию, о чем рассказала в своем Instagram-блоге.

Многие из подписчиков затравили Софию якобы за неестественный вид, да еще и вспомнили, как она раньше выступала за принятие себя такой, как есть. Впрочем, несмотря на все хейтерские комментарии, София достаточно четко объяснила свое решение в прямом эфире.

"Я пожила со своей грудью и поняла, что мне не комфортно. Мне не удобно в сексе с новым партнером. Мне не комфортно всегда подбирать себе одежду специальную, топы в зал. Где-то лишний раз наклонюсь – вытекло. Это не комфортно физически", – говорит Стужук.

София Стужук
София Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Женщина с самыми большими скулами Анастасия Покрещук, известная в сети как Just Queen, сделала очередную пластической операцию – убрала жир и вживила желанные всеми девушками шесть кубиков на прессе.

Да, чтобы иметь идеальный пресс, можно не ходить год в спортзал, а один раз... лечь под нож хирурга!

, (@_just__queen_)

"Операция называется "6 pack". Еще сделала липосакцию и липофиллинг", – рассказала Анастасия своим подписчикам.

Ранее она призналась, что очень не любит набирать вес и очень из-за этого страдает. Она боролась с лишними килограммами традиционно – в спортзале, но на долго ее не хватило. Поэтому Анастасия отдала почти 5000 евро врачу и получила стройную фигуру практически не напрягаясь.

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Нос изменила жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова. В начале этого года она испугала всех подписчиков, показав в своих сторис лицо с синяками. Оказалось, что она всего-то сделала ринопластику.

Фото: instagram.com/polinalogunova

Процесс реабилитации был достаточно длительным, потому через месяц после операции она еще ходила со специальной накладкой на носу.

Правда, не все восприняли такие изменения. "Вы были личностью, имели узнаваемое лицо, а теперь вы одна из многих", – написали подписчики Логуновой у нее в Instagram.

А вот 20-летняя блогерша и певица Дарья Зотеева, или как он сам себя называет Инстасамка, увеличила грудь.

"Подошла к врачу и сказала: "Чтобы сиськи у меня были размером, как попа. Чтобы все было пропорционально", – делилась в соцсети Даша.

Инстасамка
Инстасамка
Фото: instagram.com/instasamka

Девушка не скрывает, три дня после операции она плакала от боли, которая возникала от малейшего движения. Но потом стало легче. Настолько, что Зотеева не стесняется все время демонстрировать свое новое декоративное достоянием подписчикам.

И на этом останавливаться не собирается – говорит, хочет еще увеличить ягодицы и тогда точно все. Но мы как-то сомневаемся.

О липосакции, которую якобы сделал бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян, заговорили в конце февраля. Мужчина тогда исчез из Instagram и был замечен в одной из клиник. Тогда и появились слухи, что он убрал лишний жир с подбородка, живота и спины.

Фото: instagram.com/dava_m

Сам блогер официально эту информацию не подтверждает. Лишь несколько раз он выходил в сторис, где был с перемотанной головой, что может подтверждать версию о липосакции подбородка. Дава же заявил, что ему сделали рядовую операцию, которую он давно планировал.

Ранее мы писали, что внучка Ющенко прокомментировала слухи о пластической операции.

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