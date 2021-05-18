Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2021
Украина сегодня выступает под номером 15
Сегодня в 22:00 по Киеву начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". Посмотреть его можно будет в эфирах украинских телеканалов СТБ и UA:Перший, а также онлайн.
Представители Украины – группа Go_A выступят в первом полуфинале с песней SHUM под номером 15. Коллектив вошел в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения" по прогнозам букмекеров.
Смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения-2021":
Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая:
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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