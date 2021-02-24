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Оля Полякова сменила имидж 15-летней дочери: фото до и после

Сегодня, 12:06

Полякова покрасила волосы дочери

Певица и детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова, которая подшутила над песней Алины Гросу, покрасила волосы своей 15-летней дочке Маше. Результатом артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Полякова опубликовала два фото своей дочки, на которых Маша теперь с новым цветом волос – рыжим. Ранее девушка была шатенкой.

"Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?" – подписала снимки Оля.

Дочь Оли Поляковой Мария
Дочь Оли Поляковой Мария
Фото: facebook/polyakovamusic

Вот, как Маша выглядела до преображения:

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Похоже, что с таким цветом волос Маша будет ходить недолго, ведь, как написала в комментариях ее мама – это смывающаяся краска. Об этом Оля сообщила, отвечая на один из комментариев подписчицы.

Скриншот: Instagram

"Рыжая бестия", "Красотка", "Очень круто", "Как ей красиво", – пишут в комментариях поклонники Поляковой.

Напомним, ранее в квартире Оли Поляковой произошла катастрофа – обвалился потолок. Инцидент произошел в тот момент, когда ее дочки собирались в школу.

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