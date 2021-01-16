Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова объяснила, почему стоит посмотреть шоу "Маска" – сегодня премьера

Сегодня, 15:23

Первый выпуск покажут 16 января в 21:00 на телеканале "Украина"

Уже сегодня, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится главная премьера года – грандиозное шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer. Звездный детектив Оля Полякова рассказала, почему нельзя пропустить премьеру этого масштабного шоу.

Не секрет, что Полякова любит поражать поклонников экстраординарными образами. Так, в первом выпуске шоу "Маска" Оля появится в невероятном платье красного цвета. Благодаря асимметричному крою наряд эффектно демонстрирует длинные ноги певицы, а оригинальный вырез выигрышно подчеркивает зону декольте.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: телеканал "Украина"

Как аксессуар Оля выбрала интересный головной убор в тон к платью, а завершают образ классические бежевые туфли-лодочки, благодаря которым ноги певицы кажутся еще длиннее.

Поп-дива признается, что ее очень увлекло загадочное и неожиданное шоу "Маска", и утверждает, что зрителям будет хоть и непросто, но очень интересно отгадывать, какие же знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.

Главный секрет шоу
Главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Нам с коллегами, другими звездными детективами, просто невозможно договориться, потому что все думают по-разному. Один говорит одно, другой – другое. Я слушаю одну версию, и мне кажется, что это правда, кто-то предлагает другой вариант – и это мне тоже кажется правдой. Отгадать, кто скрывается под масками – очень сложно", – говорит Оля Полякова.

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко.

Читайте также:
В гипер-шоу "Маска" появится аутентичный персонаж родом из Западной Украины – Мольфар

Их задаче – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта стал Владимир Остапчук.

Не пропустите первый выпуск шоу "Маска" сегодня, в 21:00 на телеканале "Украина", а о самых интересных моментах проекта читайте на сайте Сегодня.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В оригинальном шоу «Маска» появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев "Плакала, что денег нет": Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах Участник шоу "Маска" устроил жаркие танцы на пилоне
шоу маска Оля Полякова телеканал Украина
Реклама

Новости партнеров

Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Все женщины ведьмы: кто самая большая колдунья по знаку зодиака
Все женщины ведьмы: кто самая большая колдунья по знаку зодиака
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Здорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

Сегодня, 05:30Психо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

Вчера, 19:40Здорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

Вчера, 12:19Вкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Вчера, 11:13Фаново

"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Вчера, 10:41Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 05:34Психо

Гороскоп на сегодня 15 января: Близнецам нужна неспешность, а Ракам – уделить время хобби

14 январяВкусно

5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

14 январяФаново

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяФаново

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

14 январяEvents

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяФаново

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяЗвездно

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихо

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Новости партнеров

Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Здоров'я Винника під загрозою, у вовчиць є привід для хвилювання
Здоров'я Винника під загрозою, у вовчиць є привід для хвилювання
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять