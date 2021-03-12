Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полякова о "примирении" с Кароль после скандала: "Она развернулась и ушла"

Сегодня, 12:12

По словам Оли Поляковой у них с Тиной была возможность пообщаться, но этого не произошло

Прошло больше месяца после сенсационного третьего выпуска шоу "Маска", в котором Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Тогда разразился настоящий скандал, который до сих пор волнует сердца фанатов артисток и их коллег. Олю Полякову постоянно спрашивают, готова ли она примириться со своей коллегой по сцене, но вся загвоздка в том, что по словам артистки, сама Тина не изъявляет желания.

В новом выпуске шоу "Слава +" на YouTube, Оля Полякова призналась, как теперь относится к происшедшему. По словам певицы, она сразу поняла, что ее фраза прозвучала двусмысленно.

"Я сразу поняла, что это некорректно, поэтому я сразу извинилась. И пошла дальше, но то, что началось потом – это пиар-компания и фарс", – сказала Оля Полякова.

При этом певица отметила, что очень хорошо относится к Тине Кароль и любит ее голос. Но, по словам Оли, сама Тина повела себя неопределенно после этого скандала.

Оля Полякова и Тина Кароль
Оля Полякова и Тина Кароль
Фото: Сегодня

"Ты определись, ты обиделась или ты делаешь пиар…", – сказала Полякова.

Затем Оля Полякова намекнула, что разговоры Тины Кароль о "руке дружбы" ничего на самом деле не значили.

"Когда на "Світському житті" Тина стояла возле меня в двух метрах, развернулась и ушла, перед этим дав интервью про "руку дружбы". Ну, о чем это говорит? Лично мы не общались, хотя могли и пообщаться. Я ее видела на расстоянии вытянутой руки", – сказала Оля Полякова.

Певица призналась, что смотрит на поведение Тины Кароль с пониманием натуры артиста и уверена, что они в будущем снова будут общаться.

Смотрите видео, как фанаты Тины Кароль набросились на Олю Полякову:

Напомним, что после скандала Полякова предложила Кароль снимать собственное шоу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто такая Doja Cat и почему она главный хитмейкер сейчас? Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке" Дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице (видео)
Тина Кароль скандал певица Оля Полякова
Реклама

Новости партнеров

В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Популярные статьи

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаЗвездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Новости партнеров

Очередной развод в Украине: распалась еще одна крепкая пара
Очередной развод в Украине: распалась еще одна крепкая пара
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Украинская певица позировала в душе без одежды (фото)
Украинская певица позировала в душе без одежды (фото)
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять