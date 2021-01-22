Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оля, остановись": Боня прокомментировала скандальное расставание Бузовой

Сегодня, 16:37

Экс-участница "Дома-2" порекомендовала Ольге Бузовой не говорить о личной жизни

Телеведущая Ольга Бузова превратила расставание со своим парнем Давой в реалити-шоу. Она уже успела обвинить экс-бойфренда в рукоприкладстве и опубликовать их переписку. Модель Виктория Боня решила вмешаться в историю и призвала Бузову не выносить на общественный суд подробности личной жизни.

В InstaStories экс-участница "Дома-2" порекомендовала не повторять прошлых ошибок.

"Отношения вообще очень сложно найти, завести, и мне кажется, все отношения — это всегда свыше. И сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей", – сказала Боня.

Виктория Боня обратилась к Ольге Бузовой
Видео: instagram.com/victoriabonya

Виктория отметила, что после устроенного шоу у Бузовой уже не получится наладить отношения с Давой.

"Поэтому, Оля, остановись, пока сейчас тебе больно и тяжело, возьми паузу. Не надо ничего показывать, люди только этого и хотят — они ждут с попкорном, когда ты начнешь выкладывать подробности личной жизни. Не делай этого, имей уважение к себе, и не показывай ничего, что могло бы вас скомпрометировать", – дала совет модель.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова перепела хит Аллы Пугачевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
«Мир уже не будет прежним»: Виктория Боня прокляла ВОЗ Потап из-за скандала исключил песню с Бузовой из нового альбома MOZGI Потап попал в скандал из-за трека с Бузовой. Продюсер ответил хейтерам в видеообращении
Ольга Бузова Виктория Боня
Реклама

Новости партнеров

Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото

Популярные статьи

Сегодня, 17:32Психо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

Сегодня, 11:53Вкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Сегодня, 11:04Звездно

Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой: фото, видео

Сегодня, 06:00Фаново

День Соборности Украины-2021: история и значение праздника

Сегодня, 05:58Психо

Гороскоп на сегодня 22 января: у Овнов мысли будут только про деньги, а Тельцам нельзя суетиться

Вчера, 13:27Вкусно

Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

Вчера, 12:20Звездно

Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

Вчера, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

20 январяЗвездно

"От Альцгеймера до деменции": подруга Алибасова рассказала о его состоянии

20 январяEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

20 январяВкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

20 январяЗвездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Новости партнеров

Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять