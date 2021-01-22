"Оля, остановись": Боня прокомментировала скандальное расставание Бузовой

Экс-участница "Дома-2" порекомендовала Ольге Бузовой не говорить о личной жизни

Телеведущая Ольга Бузова превратила расставание со своим парнем Давой в реалити-шоу. Она уже успела обвинить экс-бойфренда в рукоприкладстве и опубликовать их переписку. Модель Виктория Боня решила вмешаться в историю и призвала Бузову не выносить на общественный суд подробности личной жизни.

В InstaStories экс-участница "Дома-2" порекомендовала не повторять прошлых ошибок.

"Отношения вообще очень сложно найти, завести, и мне кажется, все отношения — это всегда свыше. И сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей", – сказала Боня.

Виктория Боня обратилась к Ольге Бузовой Видео: instagram.com/victoriabonya

Виктория отметила, что после устроенного шоу у Бузовой уже не получится наладить отношения с Давой.

"Поэтому, Оля, остановись, пока сейчас тебе больно и тяжело, возьми паузу. Не надо ничего показывать, люди только этого и хотят — они ждут с попкорном, когда ты начнешь выкладывать подробности личной жизни. Не делай этого, имей уважение к себе, и не показывай ничего, что могло бы вас скомпрометировать", – дала совет модель.

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