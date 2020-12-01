Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

Певица ответила хэйтерам

Вслед за релизом альбома "По барабану" Оля Цибульская записала откровенный ролик, в котором вспомнила ТОП-10 жестоких заявлений хэйтеров, которые сопровождали Цибульскую на протяжении всей карьеры.



По задумке самой Оли, провокативный танец девушки символизирует безосновательный хэйт, который часто нагло тычут артистам просто в лицо.



А голоса на бэкграунде – это комментарии, которые заставили Олю потерять веру в себя и собствнную музыку. "Нет таланта – показывает ноги", "800 тысяч в инста? Не смешите!", "Что не рот – то певица", "Наконец-то эти артисты поживут как нормальные люди. Попривыкали к роскоши", "Наше украинское не дотягивает", – такие комментарии певица видит у себя в соцсетях.

Певица и ведущая Оля Цибульская Фото: пресс-служба

"Когда-то мои фаны думали, что я не плачу. Я и не плакала. Было неудобно. Я же артистка. Должна дарить радость. Так еле с катушек не слетела и оказалась у психолога", – комментирует видео Цибульская.



Певица заявила, что только накануне 35-летия наконец разрешила себе быть собой и отпустила страх. Теперь хочет, чтобы ее поклонники сделали то же самое. И как можно быстрее.

Ответ Оли Цибульской хэйтерам:

Ранее Оля Цибульская рассказала о своем романе с участником "Танців з зірками".

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