Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

Сегодня, 12:31

Певица ответила хэйтерам

Вслед за релизом альбома "По барабану" Оля Цибульская записала откровенный ролик, в котором вспомнила ТОП-10 жестоких заявлений хэйтеров, которые сопровождали Цибульскую на протяжении всей карьеры.

По задумке самой Оли, провокативный танец девушки символизирует безосновательный хэйт, который часто нагло тычут артистам просто в лицо.

А голоса на бэкграунде – это комментарии, которые заставили Олю потерять веру в себя и собствнную музыку. "Нет таланта – показывает ноги", "800 тысяч в инста? Не смешите!", "Что не рот – то певица", "Наконец-то эти артисты поживут как нормальные люди. Попривыкали к роскоши", "Наше украинское не дотягивает", – такие комментарии певица видит у себя в соцсетях.

Певица и ведущая Оля Цибульская
Певица и ведущая Оля Цибульская
Фото: пресс-служба

"Когда-то мои фаны думали, что я не плачу. Я и не плакала. Было неудобно. Я же артистка. Должна дарить радость. Так еле с катушек не слетела и оказалась у психолога", – комментирует видео Цибульская.

Певица заявила, что только накануне 35-летия наконец разрешила себе быть собой и отпустила страх. Теперь хочет, чтобы ее поклонники сделали то же самое. И как можно быстрее.

Ответ Оли Цибульской хэйтерам:

Ранее Оля Цибульская рассказала о своем романе с участником "Танців з зірками".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Такой ее еще не видели: известная украинская певица оголила тело в "горячем" видео В одной постели: DZIDZIO и Оля Цибульская заинтриговали новым клипом на песню "Киця"
обращение Оля Цибульская
Реклама

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Шоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Сегодня, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Сегодня, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 16:36Шоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

Вчера, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Вчера, 12:25Шоу-бизнес

"Моя мама тяжело больна": дочь Заворотнюк – о состоянии онкобольной актрисы

Вчера, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

"Идите нах**": MELOVIN разозлился на тележурналистов из-за скандального сюжета о нем (видео)

Вчера, 10:59Fun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Вчера, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

29 ноябряEvents

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

Новости партнеров

Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять