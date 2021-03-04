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Ольга Сумская призналась, как зарабатывает в Instagram

Сегодня, 14:57

Актриса поделилась, как часто соглашается на рекламные посты в соцсети

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно опубликовала редкие семейные фото в честь дня рождения дочери, раскрыла, как зарабатывает на соцсетях. Ни для кого не секрет, что 54-летняя актриса – активная пользовательница Instagram, где у нее более 700 тысяч подписчиков. Ежедневно она публикует около десяти Instastories, часто постит фото с семьей и коллегами, а также делится рабочими моментами.

Если к 8 Марта вы хотите сделать такой презент своим подруге, маме или любимой, чтобы они захотели запостить его в свои соцсети, подсказываем крутые идеи небанальных подарков.

В новой рубрике "Інспектор Інстаграму" в программе "Зірковий шлях" Ольга Сумская поделилась некоторыми подробностями о своем дополнительном заработке.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Сколько конкретно стоит рекламный пост, актриса не делится.

"Если это от 50, от 200 тысяч и даже от 100 тысяч подписчиков, уже есть определенные тарифы. И они колеблются от и до. Но сегодня, даже если есть эти тарифы, люди в основном предлагают бартер. Если меня этот бартер удовлетворяет, я соглашаюсь", – говорит Ольга Сумская.

На такие условия актриса идет, потому что не ставит перед собой цели зарабатывать на соцсети.

"Я знаю, что это ошибочно, надо рассматривать Инстаграм и монетизировать его, развиваться его в этом направлении, финансовом аспекте. Я как-то в этом плане пока не могу хвастаться какими замечательными гонорарами. Ну были там реклама пылесоса, сковородки, бренды косметические. У меня очень редко рекламные блоки в Инстаграм. Потому что мне не нравится то, что мне предлагают. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как рекламный ресурс. Я хочу, чтобы это была моя искренняя страница общения с моими зрителями. Так это должно быть", – делится актриса.

Поэтому, и накручивать лайки на свои публикации актриса даже никогда и не думала.

"Я ценю свои 700 тысяч. Если их будет больше, было бы замечательно", – добавляет она.

Смотрите больше подробностей об Инстаграме Ольги Сумской в новом выпуске программы "Зірковий шлях":

Ранее Ольга Сумская показала фото без макияжа и фильтров.

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Ольга Сумская
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