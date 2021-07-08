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Ольга Сумская показала себя в 16 лет: Первая роль в кино, милые сердцу воспоминания (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
8 июля, 14:05
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Знаменитая украинская актриса опубликовала несколько кадров из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", который вышел в 1983 году. Это была первая роль актрисы
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая поделилась фото с младшей дочерью, показала себя в 16 лет. Легендарная актриса решила вспомнить свою самую первую роль в кино – в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Съемки проходили в Полтавской области, тогда, по словам Ольги, на роль ее взяли практически без проб.

Именно на праздник Ивана Купала вспомню свои первые в жизни съемки в Яреськах (Полтавщина). "Вечера на хуторе близ Диканьки". Первая роль в кино, милые сердцу воспоминания. Я тогда сыграла Панночку, музу Гоголя и дочь Сотника практически без проб. А привела меня к режиссеру Юрию Ткаченко, 16-летнюю девочку, которая только поступила в театральный, моя сестра Наталья, за что ей очень благодарна. В этих эпизодах настоящий дух купальского праздника, невероятная атмосфера, – пишет Ольга.

(Чтобы посмотреть все фото, листайте публикацию ниже вправо)

При этом Ольга также сравнила себя со своей 19-летней дочерью Анной Борисюк. В комментариях к публикации многие подписчики Сумской согласились с ней – дочь актрисы действительно похожа на свою звездную маму в 16 лет.

Анна Борисюк и Ольга Сумская
Анна Борисюк и Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники Ольги в комментариях оставили сотни комплиментов. На фото и видео также отреагировали певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк.

  • Очень круто, – написала Никитюк.
  • Боже, Оля! Ты прекрасна, как солнце! – прокомментировала Полякова.

Скриншот: Instagram

Ранее Ольга Сумская очаровала поклонников своей красотой в цветочном поле.

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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