Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Куриленко пожаловалась на тяжелую жизнь украинских женщин

Сегодня, 15:22

Голливудская актриса рассказала о жизни матерей-одиночек в Украине

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовала в Instagram редкое фото с мамой и рассказала о тяжелой жизни украинских женщин.

На черно-белом снимке звезда фильма о Джеймсе Бонде обнимает свою маму.Фото актриса сопроводила небольшим рассказом о своем детстве.

Ольга рассказала, что ее мама воспитывала одна без папы. Актриса добавила, что в Украине много матерей-одиночек и иногда они вынуждены отдавать детей в детские дома.

Ольга Куриленко с мамой
Ольга Куриленко с мамой
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Моя мама вырастила меня в Украине, где одинокие мамы живут на грани бедности. Мне посчастливилось. К сожалению, многих менее удачливых родителей – одиночек принуждают отдавать своих детей в приюты. Там, в одиночестве , они могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми", – написала Ольга.

Актриса решила обратиться в Европейскую комиссию с вопросом, почему нельзя закрыть детские дома.

"Почему вы позволяете Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов? Вместо этого они должны финансировать новые социальные услуги – укреплять семьи, чтобы они оставались вместе", – поинтересовалась Ольга.

Ранее Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным заявлением.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко позировала без макияжа на яхте: фото Ольга Куриленко резко ответила на скандал вокруг ее национальности Ольга Куриленко блеснула стройной фигурой в бикини во время падлсерфинга: фото
Ольга Куриленко
Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Вчера, 09:20Звездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

Вчера, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

13 мартаЗвездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

13 мартаФаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

13 мартаЗвездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

13 мартаПсихо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

13 мартаЗвездно

Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян

13 мартаEvents

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

12 мартаМодно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаЗвездно

Миллионы долларов: раскрыта сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы

Новости партнеров

Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять