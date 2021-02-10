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Олег Винник рассказал об очень необычном хобби: "Это для меня терапия"

Сегодня, 19:26

Певец увлекался этим еще в студенческие годы

Украинский певец и один из детективов гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Олег Винник рассказал о своем необычном хобби, которое является для него терапией.

Оказалось, что ранее Олег любил мастерить украшения и даже мебель. Он уж точно сумеет удивить свою возлюбленную в День святого Валентина. К слову, мы подготовили целых 14 вариантов, как провести этот праздник.

"Еще в студенчестве, в начале 90-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, потом попробовал их продавать. На вырученные деньги купил небольшой деревообрабатывающий станок. Для меня дерево в руках сродни драгоценным камням. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить – это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать – аромат потрясающий! Позже, в 2000-х, из дуба делал мебель для своей квартиры. Но с тех пор не возвращался к этому занятию. Надеюсь, все еще впереди", – поделился Олег Винник в интервью журналу "Теленеделя".

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег – единственный из пяти звездных детективов, кому удалось побывать на месте участников "Маски". В первом эфире он был в костюме Буйвола.

"Очень интересно принимать участие в шоу именно в роли таинственного героя. На каждый эфир нужно готовить новую композицию. Я потратил неделю, выбирая музыкальный материал. Это титанический труд. Могу себе представить, сколько бессонных ночей провели другие участники – и все для того, чтобы сделать достойный продукт. О финалистах и не говорю: 12 эфиров – 12 абсолютно разных по стилю песен. И постоянно нужно петь так, чтобы еще больше запутать детективов и зрителей. С точки зрения творческого процесса я бы с огромным интересом прошел дистанцию до конца. Но если говорить о самой маске, находиться в костюме, где чрезвычайно жарко и душно – то еще испытание", – рассказал исполнитель.

Напомним, звездный детектив шоу "Маска" Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд.

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