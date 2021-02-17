Олег Винник о своей личной жизни: "Я очень счастлив и никого не скрываю"

Артист не афиширует свою личную жизнь, но и не отрицает, что у него есть семья

Знаменитый украинский певец, детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Олег Винник, который вспомнил о своей жизни в нищете, рассказал, почему не показывает свою семью, о которой почти ничего не известно.

В интервью Дмитрию Гордону Винник признался, что не любит афишировать свою личную жизнь.

"Мне осталось только показать, что у меня в спальне и под брюками. Личная жизнь – это самое святое, что у меня есть. Ты же не знаешь, что будет завтра, даст ли тебе Бог здоровье, возможность выступать. Я сегодня – счастливый человек. Даже если завтра мне придется слечь или вообще умереть – так решил Господь, я счастливый человек. Я благодарен за все", – говорит артист.

Певец Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

На вопрос Дмитрия о том, почему Олег все же скрывает супругу, артист ответил:

"Я никого не скрываю. Я просто это не афиширую, не говорю", – комментирует Винник.

Артист отметил, что он не выставляет на публикую свою личную жизнь и семью, так как не любит излишнее внимание прессы.

Напомним, Олег Винник признался, общаются ли звездные участники "Маски" за кулисами.

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