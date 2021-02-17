Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

Артист поделился историей из 90-х

Украинский певец, детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Олег Винник, у которого есть необычное хобби, рассказал о периоде в жизни, когда он испытывал финансовые трудности.

В интервью Дмитрию Гордону Олег рассказал о том времени, когда настоящей роскошью для него был банан в день перед зарплатой.

"Когда работал в черкасском хоре, это был 1993 год, у меня всегда в кошельке оставалась денежка, чтобы за день до зарплаты купить себе банан. Представь: сидишь в парке, птички поют, достаешь банан, а завтра – зарплата. Съел его. И почему-то меня считали богатым человеком", – улыбается Винник.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также артист признался, что он не думает о том, как заработать много денег.

"Для чего? Люди всегда говорят, что нет денег. Сколько тебе надо? Миллион хватит? Представляешь, человеку дать в руки миллион? Может, и не нужно. Мне кажется, должно быть в первую очередь воспитание правильное", – делится Олег.

Напомним, Олег Винник признался, общаются ли звездные участники "Маски" за кулисами.

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