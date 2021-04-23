Олег Винник и победительница "Голоса. Діти" Элина Иващенко слились голосами в эмоциональном дуэте

Олег Винник и Элина Иващенко познакомились год назад и теперь презентовали совместный чувственный трек "Діаманти"

Певец Олег Винник, которого ранее заявили как гостя бойкотируемого "Славянского базара", записал дуэт с победительницей шоу "Голос. Діти-3" и "Славянского базара-2020" Элиной Иващенко. Вместе артисты презентовали песню "Діаманти".

О совместной работе с юной артисткой Олег Винник рассказал в своем Instagram. Артист поделился, что познакомился с ней год назад и хочет поддержать девушку на музыкальном пути.

Элина Иващенко и Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой Элиной Иващенко, которая впоследствии стала победителем "Х-фактора" и "Славянского базара", – рассказал Олег Винник.

Впервые дуэтом артисты спели на концерте Винника в Броварах, а теперь презентовали студийную версию чувственной песни, которая рассказывает о непростой истории любви пары.

Кто знает, может Олег Винник теперь станет продюсером будущей звезды. Отметим, что певица, кстати, тоже была заявлена как гостья скандального "Славянского базара".

Слушайте трек Олега Винника и Элины Иващенко – Діаманти:

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