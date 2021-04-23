Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник и победительница "Голоса. Діти" Элина Иващенко слились голосами в эмоциональном дуэте

Сегодня, 15:10

Олег Винник и Элина Иващенко познакомились год назад и теперь презентовали совместный чувственный трек "Діаманти"

Певец Олег Винник, которого ранее заявили как гостя бойкотируемого "Славянского базара", записал дуэт с победительницей шоу "Голос. Діти-3" и "Славянского базара-2020" Элиной Иващенко. Вместе артисты презентовали песню "Діаманти".

О совместной работе с юной артисткой Олег Винник рассказал в своем Instagram. Артист поделился, что познакомился с ней год назад и хочет поддержать девушку на музыкальном пути.

Элина Иващенко и Олег Винник
Элина Иващенко и Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой Элиной Иващенко, которая впоследствии стала победителем "Х-фактора" и "Славянского базара", – рассказал Олег Винник.

Впервые дуэтом артисты спели на концерте Винника в Броварах, а теперь презентовали студийную версию чувственной песни, которая рассказывает о непростой истории любви пары.

Кто знает, может Олег Винник теперь станет продюсером будущей звезды. Отметим, что певица, кстати, тоже была заявлена как гостья скандального "Славянского базара".

Слушайте трек Олега Винника и Элины Иващенко – Діаманти:

Ранее мы рассказали, как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Atlas Weekend-2021 состоится, но в новом формате и без Placebo ВИА Гра выпустили новую лирическую песню, которая звучит очень "по-меладзовски" Клип группы Onuka признали лучшим музыкальным видео на кинофестивале в Барселоне
музыка клип Олег Винник Элина Иващенко
Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярные статьи

Сегодня, 12:21Звездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Сегодня, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 15:04Вкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

Вчера, 14:14Звездно

Наталья Сумская не общается с родной сестрой: Всю жизнь Оли мы видим в Facebook

Вчера, 11:15Звездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Вчера, 10:09Звездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляЗвездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

20 апреляВкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Реальная причина, по которой нужно чистить язык каждый день
Девід Аксельрод через коронавірус втратив свою фішку
Девід Аксельрод через коронавірус втратив свою фішку
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять