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Олег Винник и Михаил Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"

Легендарная церемония награждения лучших исполнителей пройдет в Национальном дворце искусств "Украина"

Совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника – национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020" состоится 29 апреля.

Об этом было заявлено на пресс-конференции 9 марта в Киевском университете культуры.



"29 апреля в Национальном дворце искусств "Украина" пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представят украинские песни в номинациях "Будущее украинской песни", "Гордость украинской песни","Легенда украинской песни" и других", – отметил автор идеи, меценат, генеральный продюсер, владелец торговой марки "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения премии "Украинская песня года" поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Но и в этом году соорганизаторы мероприятия обещают, что каждым номером будут удивлять зрителей. Ведь акцент будет сделан на модерновости, технологичности, современной картинке, которая гармонично сочетается с содержанием композиций.

Режиссером-постановщиком главной музыкальной премии "Украинская песня года" в очередной раз выступит выпускница Киевского университета культуры Катя Царик. Лауреатами премии станут исполнители различных жанров стилей и поколений, но есть одно условие – их песня должна звучать только на украинском языке.

Михаил Поплавский с Олегом Винником много работали, чтобы реализовать эту идею. Ведь, по их словам, они не хотят ждать, пока за них это сделает кто-то другой. "Мы – самодостаточные украинцы, можем позволить себе быть спонсорами этого мероприятия, реализовать творческие амбиции. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь. Украинская песня – вечная, как небо и солнце, она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины", – акцентировал Михаил Михайлович.

"Мы имеем свою аутентичность, национальность и свое лицо, – добавляет Олег Винник. – Для меня важно, чтобы "Украинская песня года" нашла своих исполнителей, которые заслуживают уважения и признания. Украинская песня – бесценное достояние, которое останется будущим поколениям. Мы стремимся показать талантливых украинских артистов и хотим, чтобы нашу поющую страну знали во всем мире.

Михаил Михайлович – главный популяризатор украинского языка и музыки. Ведь за 26 лет благодаря маэстро на телевидении появились такие успешные проекты как "Крок до зірок", Шевченковские вечера "Ми – діти твої, Україно!", Концертные программы к Международному дню матери "Мамо, вічна і кохана...", "Шеф-повар страны","Наша песня", телемарафон украинской песни "Пісня об'єднує нас", вошедший в мировую Книгу рекордов Гиннеса. Михаилу Поплавскому удалось убрать из эфира российскую "Песню года" и запатентовать торговую марку "Украинская песня года".

"Я получаю от этого невероятное удовольствие. Я практически провокатор в украинском шоу-бизнесе", – с улыбкой говорит Михаил Михайлович.

На сцене дворца "Украина" со своими композициями выступят не только легенды украинской музыки, но и молодые исполнители. Да, они только начинают свой творческий путь, но уже стали любимцами меломанов. Также заслуженное внимание получат те, кто написал песни, которые уже стали настоящими хитами. "Нам есть кем гордиться! Украинских композиторов и авторов известных хитов, которые поет вся страна, должны знать и уважать", – подчеркнул Олег Винник.

Также на пресс-конференции Михаил Поплавский раскрыл интригу: споет ли он на сцене "Украинской песни года 2020" вместе с Олегом Винником? На этот вопрос журналистов Михаил Михайлович решил ответить, как всегда, с юмором: "Моя фишка – хороший бэк-вокал, балет и я возле них (смеется). Если есть юмор, то украинская песня жива и еще будет жить!"

Пресс-конференция закончилась песней. По просьбе гостей, Олег Винник а капелла исполнил припев своей уже легендарной композиции "Волчица".

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