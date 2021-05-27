Олег Скрипка: Считаю украинскими только украиноязычных артистов

Солист группы "Воплі Відоплясова" заявил, что в Украине есть много артистов, которые ездят в Россию и "не живут в украинском мире"

Олег Скрипка Фото: пресс-служба

Лидер легендарной украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, который сделал кавер на "Два кольори", четко выразил свою позицию по поводу украинских артистов, которые ездят выступать в Россию и исполняют песни на русском, – музыкант не считает их украинцами.

"Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью российского мира", – рассказал Скрипка в интервью КП.

Олег Скрипка Фото: instagram.com/o.skrypka

При этом артист заявил, что "никакой агрессии" по отношению к артистам, поющим на русском, у него нет. Скрипка также разделил всех артистов на "фирму" и "совок", проведя аналогию с автомобилями "Мерседес" и "Лада Калина".

"Фирма украинская не едет туда петь. Эта "Лада Калина", может, и собрана в Украине, но пусть едет туда и там и остается. Музыкальный истеблишмент, к сожалению, пока что не состоит из реальных украинских артистов, а большое количество качественной музыки не доходит до людей", – объяснил свою точку зрения Олег.

Отметим, что вокруг кавера Олега Скрипки на "Два кольори" возник скандал, связанный с авторскими правами.

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