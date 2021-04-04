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Олег Сенцов впервые рассказал о женщине, которая родила ему дочку

Сегодня, 18:00

В феврале сообщалось, что режиссер стал отцом в третий раз

В начале февраля сообщалось, что украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал отцом в третий раз. Спустя два месяца он прокомментировал свои отношения с мамой своей дочери Эммы.

У себя в Facebook-профиле Сенцов признался, что с женщиной, родившей ему ребенка, отношения не сложились.

"Я не люблю говорить о личной жизни... но некоторые факты нуждаются в разъяснении, чтобы не было недопонимания. В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и потому недлительные отношения", – написал режиссер.

Олег Сенцов с дочкой Эммой
Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Он добавил, что узнал о рождении ребенка уже после того, как расстался с женщиной. Несмотря на это, он любит свою дочку.

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"Дети ни в чем не виноваты, их нужно любить всегда, даже если родители не живут вместе", – резюмировал Олег Сенцов.

Напомним, что в 2015 году Сенцов был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году режиссер на протяжении 140 дней держал голодовку.

Тем временем в YouTube вышел новый эпизод шоу "Дед Панч и молодежь", где рассказывают все о жестком локдауне в Украине:

Ранее Олег Сенцов рассказал, какие фильмы снимет в ближайшее время.

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