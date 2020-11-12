Олег Иваница из "Дизель Шоу" впервые раскрыл жуткие подробности ДТП

Артист поделился деталями трагедии, которая унесла жизнь Марины Поплавской

В октябре 2018 года произошла трагедия, которая разделила жизнь коллектива "Дизель Шоу" на до и после. Его участники попали в страшное ДТП, в котором погибла 48-летняя артистка Марина Поплавская. Олег Иваница, который уже покинул проект, раскрыл новые ужасающие подробности об аварии.

Олег Иваница раскрыл ранее неизвестный факт – участников коллектива спасло то, что рядом с автобусом ехала фура, которая предотвратила более серьезные последствия аварии.

"Он (водитель фуры. – Ред.) ехал перед нами по крайней полосе со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. И в какой-то момент автобус начал медленно двигаться в эту сторону. И он ударился об эту фуру. А если бы ее не было, то там дальше или отбойник, или столбы", – рассказал Олег в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Коллектив "Дизель Шоу" Фото: Dizelstudio

По словам Иваницы, он долго не мог поверить, что его коллеги больше нет в живых.

"Когда зашли врачи, мы лежали, приехала скорая. И они говорят там, что Марины уже нет. И я говорю: "Ребята, если вы что-то придумали, пожалуйста, держите это в своей голове, не рассказывайте мне какой-то бред". Я реально в тот момент не верил. Я думал – Марина сошла в Житомире", – поделился Олег.

Трагедия стала еще одним судьбоносным случаем для Иваницы, подтолкнув его изменить жизнь. Актер ушел из коллектива.

"Мне, наверное, стало легче. Я уверен – если бы я остался, мне было бы труднее. Фактически новую жизнь начал, другие проекты", – рассказал артист.

Смотрите полное интервью с Олегом Иваницей для "Зіркового шляху":

Напомним, Олег Иваница назвал причину развода с супругой после 17 лет брака.

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