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Окончательное решение не принято? Супруга Дзидзьо отреагировала на его заявление о разводе

Сегодня, 11:31

25 апреля Ярослава Хома поздравила своих подписчиц в Instagram с Днем ангела, а также отметила, что о разводе с Дзидзьо подумает завтра

Популярный украинский артист, музыкант и актер Дзидзьо на днях шокировал поклонников признанием, что разводится с женой Ярославой Хомой, известной как певица SLAVIA. По словам звезды, решение о разрыве было принято уже давно: пара не живет вместе девять месяцев.

SLAVIA и DZIDZIO
Фото: instagram.com/slavia_official

Но, вероятно, супруга Дзидзьо пока еще не приняла окончательного решения о разрыве отношений. 25 апреля на своей страничке в Instagram Ярослава Хома поздравила подписчиц с Днем ангела, а также отметила, что о разводе подумает завтра.

"С Днем Ангела, Ярославы. Тезки, будьте счастливы. P.S. О разводе подумаю завтра. Сегодня у меня праздник", – отметила артистка.

Певица Ярослава Хома
Фото: instagram.com/slavia_official

В комментариях поклонники поддерживают Ярославу и желают ей счастья.

"Будьте счастливой, Ярослава! Развод всего лишь переход в новую счастливую и успешную жизнь", "Ярослава, будьте счастливы и терпения вам во всем, и хорошего мужа и деток", "Наконец-то настало время расправить крылья! Вы идеал женщины!" – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее SLAVIA рассказала, как из-за известного супруга отказалась от участия в популярном талант-шоу.

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Источник: Сегодня
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