Огромный обломок кометы упадет на Европу через 48 часов

Фильм-катастрофа с 1 апреля доступен к просмотру онлайн на OLL.TV

Фильм-катастрофа "Гренландия", вышедший в 2020 году, в котором комета Кларк может уничтожить почти всю Землю, выпущен в унисон с тревожными реалиями времени. Путь к спасению семьи главного героя Джоша Гаррити (Джерард Батлер) в картине непрост. Превозмогая панику, страх и хаос, они пытаются достичь секретного бункера в Гренландии, пропуск в который получают только избранные земляне. Теперь фильм можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

"Гренландия" Фото: themoviedb.org

Режиссером фильма выступил Рик Роман Во, который ранее снял такие кинохиты, как "Падение ангела", "Стукач", "В тени" и"Преступник". А главную роль сыграл Джерард Батлер, на счету у которого уже более 45 фильмов.

Интересные факты:

Изначально главную роль в проекте должен был сыграть Крис Эванс, а режиссёром выступить Нил Бломкамп, однако оба отказались на ранних этапах производства. В итоге постановщиком выступил Рик Роман Во, с которым Джерард Батлер работал над "Падением Ангела".

В процессе съемок ни одно животное не пострадало. За этим пристально следили представители соответствующих организаций.

"Гренландия" Фото: themoviedb.org

Комету назвали именем сэра Артура Ч.Кларка (1917-2008). В 1993 году он выпустил роман "Молот Господень", в котором описал столкновение Земли с астероидом, убивающего планету. Роман предшествует фильмам "Армагеддон" (1998) и "Столкновение с бездной" (1998).

Один и тот же звуковой эффект двойной звуковой стрелы используется для входа в атмосферу каждого фрагмента.

Это второй фильм-катастрофа с Джерардом Батлером, первый — "Геошторм" (2017).

Ранее мы рассказали о новом сериале "Леонардо".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться